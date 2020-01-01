Узнайте, какие запреты есть в этот день.

Запреты дня 27 августа: чего категорически нельзя делать на Михея-Тиховея pinterest.com

27 августа почитают память библейского пророка Михея. Раньше в этот день завершался Успенский пост и начиналась пора свадеб.



Что нельзя делать 27 августа:

Не рекомендуется работать с тестом

Выпивать

Громко разговаривать

Лениться

Приметы на 27 августа:

Тихий ветер на Михея, осень будет сухой и солнечной;

Если сильный ветер, готовьтесь к непогоде;

Ясный день на Михея, ждать ветряной осени;

Задуют ветра на Михея, дождей будет много



Праздники 27 августа:

День памяти святого пророка Михея

День сала

День любителей бананов (National Banana Lovers Day) - США

День «Просто так» (National Just Because Day) - США

День бургера (National Burger Day) - Великобритания

День независимости - Молдова

День женского восстания - Гвинея

День фармацевта - Иран

День запечённого крема (Pots De Creme Day) - США

День нефти (National Petroleum Day) - США

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