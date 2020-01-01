Запреты дня 27 августа: чего категорически нельзя делать на Михея-Тиховея
Узнайте, какие запреты есть в этот день.
27 августа почитают память библейского пророка Михея. Раньше в этот день завершался Успенский пост и начиналась пора свадеб.
Что нельзя делать 27 августа:
- Не рекомендуется работать с тестом
- Выпивать
- Громко разговаривать
- Лениться
Приметы на 27 августа:
Тихий ветер на Михея, осень будет сухой и солнечной;
Если сильный ветер, готовьтесь к непогоде;
Ясный день на Михея, ждать ветряной осени;
Задуют ветра на Михея, дождей будет много
Праздники 27 августа:
- День памяти святого пророка Михея
- День сала
- День любителей бананов (National Banana Lovers Day) - США
- День «Просто так» (National Just Because Day) - США
- День бургера (National Burger Day) - Великобритания
- День независимости - Молдова
- День женского восстания - Гвинея
- День фармацевта - Иран
- День запечённого крема (Pots De Creme Day) - США
- День нефти (National Petroleum Day) - США
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