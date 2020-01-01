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Запреты дня 27 августа: чего категорически нельзя делать на Михея-Тиховея

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Узнайте, какие запреты есть в этот день.
Запреты дня 27 августа: чего категорически нельзя делать на Михея-Тиховея
Запреты дня 27 августа: чего категорически нельзя делать на Михея-Тиховея
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27 августа почитают память библейского пророка Михея. Раньше в этот день завершался Успенский пост и начиналась пора свадеб.

Что нельзя делать 27 августа:

  • Не рекомендуется работать с тестом
  • Выпивать
  • Громко разговаривать
  • Лениться

Приметы на 27 августа:

Тихий ветер на Михея, осень будет сухой и солнечной;
Если сильный ветер, готовьтесь к непогоде;
Ясный день на Михея, ждать ветряной осени;
Задуют ветра на Михея, дождей будет много

Праздники 27 августа:

  • День памяти святого пророка Михея
  • День сала 
  • День любителей бананов (National Banana Lovers Day) - США
  • День «Просто так» (National Just Because Day) - США
  • День бургера (National Burger Day) - Великобритания 
  • День независимости - Молдова 
  • День женского восстания - Гвинея
  • День фармацевта - Иран
  • День запечённого крема (Pots De Creme Day) - США 
  • День нефти (National Petroleum Day) - США 

Ранее мы писали, как приобрести дешевые билеты. 

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Теги: запреты, что нельзя делать
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