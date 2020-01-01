Запреты дня 26 августа: чего категорически нельзя делать на Максима Исповедника

В этот день существуют определенные запреты.

26 августа почитают память святого преподобного Максима Исповедника, в народе еще говорят Максимов день. Считается, что молитва в этот день помогает найти выходит из сложной ситуации.



Что нельзя делать 26 августа:

Подписывать контракты, менять работу, начинать новые проекты.

Нельзя ругаться и спорить.

Выполнять сельскохозяйственные работы

Приметы на 26 августа:

Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов.

Ветры тихо дуют ждать теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь обещает быть дождливым.

Если в лесу много грибов, то и в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Сено сыреет на сеновале, готовиться нужно к дождю.

Молодой месяц красного цвета будет сырая погода.

Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью.

Луна в кольце – погода будет меняться.

Праздники 26 августа:

День памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца

День почитания иконы Божией Матери “Умягчение злых сердец“

День равенства женщин - США

День героев - Намибия

День устраивания секретиков

Праздник тринадцатой кошки

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