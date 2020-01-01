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Запреты дня 26 августа: чего категорически нельзя делать на Максима Исповедника

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В этот день существуют определенные запреты.
Запреты дня 26 августа: чего категорически нельзя делать на Максима Исповедника
Запреты дня 26 августа: чего категорически нельзя делать на Максима Исповедника
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26 августа почитают память святого преподобного Максима Исповедника, в народе еще говорят Максимов день. Считается, что молитва в этот день помогает найти выходит из сложной ситуации.

Что нельзя делать 26 августа:

  • Подписывать контракты, менять работу, начинать новые проекты.
  • Нельзя ругаться и спорить.
  • Выполнять сельскохозяйственные работы

Приметы на 26 августа:

  • Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов.
  • Ветры тихо дуют ждать теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь обещает быть дождливым.
  • Если в лесу много грибов, то и в следующем году будет богатый урожай хлеба.
  • Сено сыреет на сеновале, готовиться нужно к дождю.
  • Молодой месяц красного цвета будет сырая погода.
  • Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью.
  • Луна в кольце – погода будет меняться.

Праздники 26 августа:

  • День памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца
  • День почитания иконы Божией Матери “Умягчение злых сердец“
  • День равенства женщин - США
  • День героев - Намибия
  • День устраивания секретиков
  • Праздник тринадцатой кошки

Ранее мы писали, как приобрести дешевые билеты. 

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Теги: запреты
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