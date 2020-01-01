Запреты дня 26 августа: чего категорически нельзя делать на Максима Исповедника
В этот день существуют определенные запреты.
26 августа почитают память святого преподобного Максима Исповедника, в народе еще говорят Максимов день. Считается, что молитва в этот день помогает найти выходит из сложной ситуации.
Что нельзя делать 26 августа:
- Подписывать контракты, менять работу, начинать новые проекты.
- Нельзя ругаться и спорить.
- Выполнять сельскохозяйственные работы
Приметы на 26 августа:
- Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов.
- Ветры тихо дуют ждать теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь обещает быть дождливым.
- Если в лесу много грибов, то и в следующем году будет богатый урожай хлеба.
- Сено сыреет на сеновале, готовиться нужно к дождю.
- Молодой месяц красного цвета будет сырая погода.
- Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью.
- Луна в кольце – погода будет меняться.
Праздники 26 августа:
- День памяти святителя Тихона, Задонского чудотворца
- День почитания иконы Божией Матери “Умягчение злых сердец“
- День равенства женщин - США
- День героев - Намибия
- День устраивания секретиков
- Праздник тринадцатой кошки
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