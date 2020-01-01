Экспозиция знакомит с девятью самыми популярными представителями мира роботов, известных по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм. Работа парка уже стартовала.

Роботовыставка «Восстание роботов» — это посвящение сказочному миру машин, в котором в детстве хотя бы однажды побывал каждый взрослый. Вырастая, дети забывают о сверхчеловеческих способностях роботов. Со временем, в жизни взрослых, сказочные существа превращаются из фантастических супергероев в обычную технику для ежедневной помощи, но только не в роботопарке ВДНГ. Все экспонаты, которые можно увидеть здесь, прибыли на территорию Экспоцентра прямиком из детских мечтаний и сказочных фантазий.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Для того чтобы даже взрослые вспомнили про уникальность и подвиги роботов, все они выполнены в оригинальном размере. Высота фигур от 3-6 метров. Каждый робот имеют уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать и сверхбыстро бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Есть на выставке и кинематографическая сцена космической битвы. Обломки машин рассказывают про прошлую, отважную жизнь роботов. Эти декорации, обязательный инструмент лазерных боев — сверхсовременные бластеры и другие сюрпризы — со дня на день также будут доступны для маленьких посетителей и их интерактивных игр на территории роботопарка.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Экспозиция «Восстание роботов» пробудет на ВДНГ до 1 ноября. Выставка работает в парковой зоне между первым и третьим павильонами, ежедневно с 10:00 до 21:00.

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На київському ВДНГ розпочав роботу великий роботопарк

В експозиції можна побачити дев’ять найпопулярніших представників сучасного роботосвіту, відомого зі знаменитих коміксів та відеоігор. Робота парку вже стартувала!

Роботовиставка «Повстання роботів» — це присвята казковому світові машин, у якому в дитинстві хоча б раз бував кожен дорослий. Зростаючи, діти забувають про надлюдські здібності роботів. Із часом казкові істоти в житті дорослих перетворюються з фантастичних супергероїв на звичайну техніку й щоденних помічників, але тільки не в роботопарку. Усі експонати, які можна побачити тут, потрапили на ВДНГ прямісінько з дитячих мрій та казкових фантазій.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Для того щоб навіть дорослі згадали про унікальність і подвиги роботів, кожного виконано в реальному розмірі. Висота фігур сягає 3–6 метрів. Усі мають унікальну будову, характер та сповна наділені фантастичними властивостями: вмінням літати й надшвидко бігати, а іноді здатністю перетворюватися в інші предмети тощо. Ознайомитися з історією кожного експоната можна буде на виставці «Повстання роботів».

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Є на виставці й кінематографічна сцена битви. Уламки машин розповідають про минуле, космічне й відважне, життя роботів. Ці декорації, а також обов’язковий інструмент лазерних боїв — надсучасні бластери та інші сюрпризи — з дня на день будуть доступні для маленьких відвідувачів та їхніх інтерактивних ігор на території роботопарку.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк Пресс-служба

Експозиція «Повстання роботів» триватиме на ВДНГ до 1 листопада. Виставка працює в парковій зоні між першим та третім павільйонами ВДНГ, щоденно з 10:00 до 21:00.

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