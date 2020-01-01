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На киевском ВДНГ начал работать большой роботопаркРеклама

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Экспозиция знакомит с девятью самыми популярными представителями мира роботов, известных по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм. Работа парка уже стартовала.
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Роботовыставка «Восстание роботов» — это посвящение сказочному миру машин, в котором в детстве хотя бы однажды побывал каждый взрослый. Вырастая, дети забывают о сверхчеловеческих способностях роботов. Со временем, в жизни взрослых, сказочные существа превращаются из фантастических супергероев в обычную технику для ежедневной помощи, но только не в роботопарке ВДНГ. Все экспонаты, которые можно увидеть здесь, прибыли на территорию Экспоцентра прямиком из детских мечтаний и сказочных фантазий.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Для того чтобы даже взрослые вспомнили про уникальность и подвиги роботов, все они выполнены в оригинальном размере. Высота фигур от 3-6 метров. Каждый робот имеют уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать и сверхбыстро бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Есть на выставке и кинематографическая сцена космической битвы. Обломки машин рассказывают про прошлую, отважную жизнь роботов. Эти декорации, обязательный инструмент лазерных боев — сверхсовременные бластеры и другие сюрпризы — со дня на день также будут доступны для маленьких посетителей и их интерактивных игр на территории роботопарка.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Экспозиция «Восстание роботов» пробудет на ВДНГ до 1 ноября. Выставка работает в парковой зоне между первым и третьим павильонами, ежедневно с 10:00 до 21:00.

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На київському ВДНГ розпочав роботу великий роботопарк

В експозиції можна побачити дев’ять найпопулярніших представників сучасного роботосвіту, відомого зі знаменитих коміксів та відеоігор. Робота парку вже стартувала!

Роботовиставка «Повстання роботів» — це присвята казковому світові машин, у якому в дитинстві хоча б раз бував кожен дорослий. Зростаючи, діти забувають про надлюдські здібності роботів. Із часом казкові істоти в житті дорослих перетворюються з фантастичних супергероїв на звичайну техніку й щоденних помічників, але тільки не в роботопарку. Усі експонати, які можна побачити тут, потрапили на ВДНГ прямісінько з дитячих мрій та казкових фантазій.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Для того щоб навіть дорослі згадали про унікальність і подвиги роботів, кожного виконано в реальному розмірі. Висота фігур сягає 3–6 метрів. Усі мають унікальну будову, характер та сповна наділені фантастичними властивостями: вмінням літати й надшвидко бігати, а іноді здатністю перетворюватися в інші предмети тощо. Ознайомитися з історією кожного експоната можна буде на виставці  «Повстання роботів».

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Є на виставці й кінематографічна сцена битви. Уламки машин розповідають про минуле, космічне й відважне, життя роботів. Ці декорації, а також обов’язковий інструмент лазерних боїв — надсучасні бластери та інші сюрпризи — з дня на день будуть доступні для маленьких відвідувачів та їхніх інтерактивних ігор на території роботопарку.

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк

На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
На киевском ВДНГ начал работать большой роботопарк
Пресс-служба

Експозиція «Повстання роботів» триватиме на ВДНГ до 1 листопада. Виставка працює в парковій зоні між першим та третім павільйонами ВДНГ, щоденно з 10:00 до 21:00.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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Теги: роботы, ВДНГ
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Источник: Ivоna bigmir)net

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