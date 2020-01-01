Посетители смогут познакомиться с тайнами комплекса ВДНГ.

Экскурсии начнут проводить 22 августа, записаться на такую, чтобы увидеть самые интересные павильоны ВДНГ, можно на официальном сайте Экспоцентра уже сейчас.

Над созданием сценария для собственной экскурсии на ВДНГ работали почти месяц. Благодаря усердной работе и уникальному фото и видеоархиву, который много лет хранятся у Экспоцентра, экскурсию удалось сделать интересной и познавательной.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Наталья Веревка, креативный продюсер Национального комплекса «Экспоцентр Украины»:

Мы создали экскурсию, которая поможет гостям ВДНГ больше узнать про их любимое место отдыха, и ближе познакомиться с его историей, настоящим, пофантазировать о его будущем. Мы уверены, что по-настоящему полюбить ВДНГ можно только обратив внимание на детали, которые обычно скрыты от глаз посетителей; приняв прошлое Экспоцентра, как неотъемлемую часть его настоящей и будущей жизни. Во время экскурсии мы развеем мифы, связанные с ВДНГ, и откроем давно закрытые павильоны. Раскроем множество тайн, покажем легендарные места, поразившие в свое время Маргарет Тэтчер, расскажем чем вдохновлялся на ВДНГ Шарль де Голль и что очаровало принца Филиппа.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

В частности, во время экскурсии на ВДНГ можно будет посетить такие локации:

Ротонда главного павильона ВДНГ — смотровая площадка, которая расположена на высоте 50 метров. Чуть выше находится знаменитый 25-метровый шпиль со звездой, на обработку которого ушло несколько килограммов сусального золота. Поднявшись к нему по узким винтовыми лестницам, можно будет увидеть не только саму звезду, но и потрясающий вид, который открывается на территорию Экспоцентра, Голосеевский лес, жилые кварталы и даже Родину-мать.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Угольная шахта — в советские времена павильон №13 был построен для демонстрации достижений угольной промышленности. Сверху это возможно и незаметно, но под зданием располагается единственный в мире макет угольной шахты, воссозданной в реальную величину. Подземная экспозиция состоит из двух тоннелей длиной около 55 м. В основном тоннеле есть рельсы, по которым раньше даже каталась вагонетка с углем.

Оранжерея — здание со стеклянными крышей и стенами, плотно увитое диким виноградом, появилось на ВДНГ в 1958 году. Сейчас это — самое популярное instagram-место на территории Экспоцентра, но самостоятельно сделать фото можно только снаружи. А вот во время экскурсии гости смогут увидеть и те залы, что находятся внутри Оранжереи. Там, по-прежнему растут пальмы, мандарины и лимонные деревья, а еще очень часто снимают клипы украинские артисты.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины»:

Сейчас мы все наблюдаем этап возрождения ВДНГ, он превращается в мощный культурно-досуговый центр страны. Основная идея экскурсии — через погружение в малоизвестные детали, показать все изменения, которые произошли на территории Экспоцентра в последние годы. Однако не менее важной задачей для нас является и сохранение исторической ценности этого величественного места. Увидеть кадры из прошлого, и оценить изменения участники экскурсии смогут с помощью специальных QR-кодов.

Первые экскурсии пройдут 22, 23 и 30 августа. Продолжительность каждой — три часа. Знакомить гостей с тайнами комплекса будет Оксана Пурик — профессиональный экскурсовод, специализирующаяся на авторских прогулках по необычным местам. Стоимость экскурсии составит 200 гривен. Все заработанные средства будут потрачены на восстановление и благоустройство Экспоцентра.

Записаться на экскурсию ВДНГ можно заполнив форму по ссылке

Київський ВДНГ буде водити екскурсії історичними місцями Експоцентру

Екскурсії розпочнуться 22 серпня, записатися на прогулянку найцікавішими павільйонами ВДНГ можна на офіційному сайті Експоцентру.

Над створенням сценарію для власної екскурсії-подорожі на ВДНГ працювали майже місяць. Завдяки прискіпливій роботі та унікальним фотографіям і відео, що багато років зберігаються в архівах Експоцентру, прогулянку вдалось зробити не лише цікавою, а й пізнавальною.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Наталія Верьовка, креативна продюсерка Національного комплексу «Експоцентр України»:

Ми створили екскурсію, яка допоможе гостям ВДНГ більше дізнатися про улюблене місце відпочинку й ближче познайомитися з його історією, сьогоденням, пофантазувати над майбутнім. Адже ми впевнені, що по-справжньому полюбити ВДНГ можна тільки звернувши увагу на ті деталі, які зазвичай не помітні відвідувачам, прийнявши минуле Експоцентру, як невіддільну частину його сучасного та майбутнього життя. Під час екскурсії ми розвіємо міфи, пов’язані з ВДНГ та відкриємо давно зачинені павільйони, які зберігають таємниці й спогади; покажемо легендарні місця, які свого часу вразили Маргарет Тетчер, надихнули Шарля де Голля та зачарували принца Філіпа.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Зокрема під час власної екскурсії на ВДНГ можна буде завітати до таких локацій:

Ротонда головного павільйону ВДНГ — оглядовий майданчик знаходиться на висоті 50 метрів. Трохи вище розташовано знаменитий 25-метровий шпиль із зіркою, на обробку якого пішло кілька кілограмів сусального золота. Втім піднявшись вузькими гвинтовими сходами, можна буде побачити не лише зірку, а й приголомшливий вид на всю територію Експоцентру, Голосіївський ліс, навколишні житлові квартали і навіть Батьківщину-мати.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Вугільна шахта — у радянські часи павільйон №13 було побудовано для демонстрації досягнень вугільної промисловості. Зверху цього може і непомітно, але під будівлею знаходиться єдиний у світі макет справжньої шахти в реальну величину. Підземна експозиція складається з двох тунелів довжиною близько 55 м з декількома виробками та забоями. В основному тунелі прокладені рейки, а раніше навіть каталася вагонетка з вугіллям.

Оранжерея — будівля зі скляними стінами та дахом, щільно повитими диким виноградом, з’явилась на ВДНГ у 1958 році. Зараз це — найпопулярніше instagram-місце на території Експоцентру, проте самостійно зробити фото можна лише зовні. А от під час екскурсії можна буде побачити й зали, що знаходяться всередині Оранжереї. Там, як і раніше, ростуть пальми, мандарини та лимонні дерева, а ще дуже часто знімають свої кліпи українські артисти.

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра Пресс-служба

Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу «Експоцентр України»:

Зараз ми всі спостерігаємо етап відродження ВДНГ, він перетворюється на найпотужніший культурно-дозвільний центр в країні. Основна ідея екскурсії — через занурення у маловідомі деталі, показати всі зміни, що відбулися на території Експоцентру протягом останніх років. Проте не менш важливою задачею для нас є збереження історичної цінності цього величного місця. Побачити кадри з минулого та оцінити зміни учасники екскурсії зможуть за допомогою спеціальних QR-кодів.

Перші екскурсії пройдуть 22, 23 та 30 серпня. Тривалість кожної — 3 години. Знайомити гостей з таємницями комплексу буде Оксана Пурик — професійний екскурсовод, що спеціалізується на авторських прогулянках незвичайними місцями. Вартість екскурсії складатиме 200 гривень. Усі зароблені кошти будуть витрачені на відновлення та благоустрій Експоцентру.