Запреты дня 24 августа: Чего категорически нельзя делать на Евпла

В народе считали этот день мистическим и жутким .

Легенды 24 августа связаны с белой лошадью Depositphotos

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В понедельник, 24 августа 2020, православная церковь почитает память мученика Евпла Катанского. Святой жил в III-IV веках и служил в городе Катани (Сицилия) архидиаконом. Обращал внимание язычников тем, что всегда носил с собой Евангелие и проповедовал. Умер мученической смертью, не желая отрекаться от Христа.

День памяти святого Евпла оброс в народе жуткими легендами, считается, что в эти сутки по кладбищам разгуливают души мертвых, а на болотах скачет конь, ищущий седока.

Предлагаем узнать, что в народе говорили о дне 24 августа и чего категорически нельзя делать на Евпла.

Легенды дня Евпла 24 августа

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В народе день Евпла, 24 августа считали жутким и мистическим. Ночь на 24 августа предки называли “временем духов“. Верили, что в преддверии Евпла на погостах разгуливают приведения, потому частенько оттуда слышался свист, вой и даже пение. Считалось, что 24 августа на кладбищах и болотах загораются блуждающие огни, которые связывали с душами утопленников.

Ходили легенды, что именно на Евпла на болотах можно увидеть белого коня, который скачет в поисках всадника, выпавшего из седла. Предки верили, что такого коня можно встретить в тех местах, где раньше были битвы, лилась кровь. Ночью, по народному поверью, лошадь гуляет на кладбище – она там плачет, не найдя погибшего седока.

Что можно делать 24 августа

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В народе день 24 августа был связан с делами для тех, кто держал овец. Так, 24 августа было принято:

стричь овец, поскольку до Евпла их шерсть как раз достигала нужной длины

хозяйки делали нити из овечьей шерсти, которые потом использовали для теплых вязанных вещей

убирались вокруг дома – поскольку 24 августа начинали интенсивно опадать листья.

Также в этот день был строгий запрет, связанный с народной легендой.

Запреты дня 24 августа

В это день категорически запрещена выпивка – духи утопленников, разгуливающие на Евпла придут к пьянице и накажут его.

День богат приметами, по которым угадывали погоду.

Народные приметы на 24 августа

Так, предки подметили, что:

прекратился ветер, который дул несколько дней кряду – погода поменяется, станет более теплой

дождь пошел на рассвете – прохладная погода пару дней будет

на Евпла припадает новолуние и погода теплая, солнечная - в сентябре дождей будет мало

туман с самого утра стоит над водоемами – несколько погожих дней подряд будет.

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