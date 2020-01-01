Запреты дня на 23 августа: Чего категорически нельзя делать на Лаврентия

Приметы и традиции дня, посвященного христианскому святому, которому молились, чтобы вернуть зрение .

23 августа молятся святому Лаврентию о здоровье глаз Depositphotos

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В воскресенье, 23 августа 2020, православная церковь почитает память святого мученика Лаврентия Римского. Архидиаконом римской христианской общины Лаврентий был казнен за веру в III в. во время гонений при императоре Валериане.

Мученику Лаврентию принято молиться в разных интенциях. В народе за ним закрепилась “слава“ целителя от болезней глаз, потому древние просили святого Лаврентия в молитве о прозрении и исцелении. Также в народе считали, что Лаврентий может помочь тому, на кого навели порчу.

В день Лаврентия в народе установились определенные традиции. 23 августа считали днем, перед которым снятся вещие сны, а также определяли погоду по воде.

Предлагаем узнать, что нужно делать и чего категорически нельзя совершать на Лаврентия 23 августа 2020.

Традиции на Лаврентия 23 августа

На Лаврентия девушки совершали ритуалы для красоты и гадали на воде.

для сохранения красоты и молодости еще до восхода солнца красавицы шли умываться родниковой водой, встречая рассвет. Роса, выпавшая на Лаврентия, также считалась целебной.

по состоянию воды в реке определяли погоду на осень. Так, если спокойная поверхность воды в реке на Лаврентия – осень будет теплой и сильного снега не будет до самой зимы. Если вода неспокойная, рябит, или идет дождь – будет осень мокрой.

Также предки считали, что на Лаврентия снятся вещие сны, которые могут сбываться в течение нескольких лет.

Согласно народному соннику, символы в снах значат следующее:

Лиса прислинась – к похвале;

испражнения – к богатству;

охотник – случится роман, любовная интрижка;

убегать от зверя – к скорой свадьбе;

надевать чулки – можно угодить в больницу;

увидеть прыщи на лице – к незванным гостям;

слышать хохот – к сплетням, злословию;

пить сок или любой другой сладкий напиток – к сильному искушению;

повозка снится – к дальней дороге;

яркое солнце – к счастью.

На Лаврентия был строгий запрет, которого обязательно придерживались.

Запреты на Лаврентия 23 августа

На Лаврентия 23 августа никто не купался в реках и любых других водоемах - считали, что это к несчастью.

Народные приметы 23 августа

День Лаврентия богат приметами. Древние подметили, что:

теплая погода – к хорошей рыбалке

много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет

иней на траве – зима будет ранней и холодной

листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.

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