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Запреты дня на 23 августа: Чего категорически нельзя делать на Лаврентия

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Приметы и традиции дня, посвященного христианскому святому, которому молились, чтобы вернуть зрение .

23 августа молятся святому Лаврентию о здоровье глаз
23 августа молятся святому Лаврентию о здоровье глаз
Depositphotos

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В воскресенье, 23 августа 2020, православная церковь почитает память святого мученика Лаврентия Римского. Архидиаконом римской христианской общины Лаврентий был казнен за веру в III в. во время гонений при императоре Валериане.

Мученику Лаврентию принято молиться в разных интенциях. В народе за ним закрепилась “слава“ целителя от болезней глаз, потому древние просили святого Лаврентия в молитве о прозрении и исцелении. Также в народе считали, что Лаврентий может помочь тому, на кого навели порчу.

В день Лаврентия в народе установились определенные традиции. 23 августа считали днем, перед которым снятся вещие сны, а также определяли погоду по воде.

Предлагаем узнать, что нужно делать и чего категорически нельзя совершать на Лаврентия 23 августа 2020.

  • Традиции на Лаврентия 23 августа

На Лаврентия девушки совершали ритуалы для красоты и гадали на воде.

  • для сохранения красоты и молодости еще до восхода солнца красавицы шли умываться родниковой водой, встречая рассвет. Роса, выпавшая на Лаврентия, также считалась целебной.
  • по состоянию воды в реке определяли погоду на осень. Так, если спокойная поверхность воды в реке на Лаврентия – осень будет теплой и сильного снега не будет до самой зимы. Если вода неспокойная, рябит, или идет дождь – будет осень мокрой.

Также предки считали, что на Лаврентия снятся вещие сны, которые могут сбываться в течение нескольких лет.

Согласно народному соннику, символы в снах значат следующее:

  • Лиса прислинась – к похвале;
  • испражнения – к богатству;
  • охотник – случится роман, любовная интрижка;
  • убегать от зверя – к скорой свадьбе;
  • надевать чулки – можно угодить в больницу;
  • увидеть прыщи на лице – к незванным гостям;
  • слышать хохот – к сплетням, злословию;
  • пить сок или любой другой сладкий напиток – к сильному искушению;
  • повозка снится – к дальней дороге;
  • яркое солнце – к счастью.

На Лаврентия был строгий запрет, которого обязательно придерживались.

  • Запреты на Лаврентия 23 августа

На Лаврентия 23 августа никто не купался в реках и любых других водоемах - считали, что это к несчастью.

  • Народные приметы 23 августа

День Лаврентия богат приметами. Древние подметили, что:

  • теплая погода – к хорошей рыбалке
  • много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет
  • иней на траве – зима будет ранней и холодной
  • листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, приметы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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