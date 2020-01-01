Запреты дня на 23 августа: Чего категорически нельзя делать на Лаврентия
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В воскресенье, 23 августа 2020, православная церковь почитает память святого мученика Лаврентия Римского. Архидиаконом римской христианской общины Лаврентий был казнен за веру в III в. во время гонений при императоре Валериане.
Мученику Лаврентию принято молиться в разных интенциях. В народе за ним закрепилась “слава“ целителя от болезней глаз, потому древние просили святого Лаврентия в молитве о прозрении и исцелении. Также в народе считали, что Лаврентий может помочь тому, на кого навели порчу.
В день Лаврентия в народе установились определенные традиции. 23 августа считали днем, перед которым снятся вещие сны, а также определяли погоду по воде.
Предлагаем узнать, что нужно делать и чего категорически нельзя совершать на Лаврентия 23 августа 2020.
- Традиции на Лаврентия 23 августа
На Лаврентия девушки совершали ритуалы для красоты и гадали на воде.
- для сохранения красоты и молодости еще до восхода солнца красавицы шли умываться родниковой водой, встречая рассвет. Роса, выпавшая на Лаврентия, также считалась целебной.
- по состоянию воды в реке определяли погоду на осень. Так, если спокойная поверхность воды в реке на Лаврентия – осень будет теплой и сильного снега не будет до самой зимы. Если вода неспокойная, рябит, или идет дождь – будет осень мокрой.
Также предки считали, что на Лаврентия снятся вещие сны, которые могут сбываться в течение нескольких лет.
Согласно народному соннику, символы в снах значат следующее:
- Лиса прислинась – к похвале;
- испражнения – к богатству;
- охотник – случится роман, любовная интрижка;
- убегать от зверя – к скорой свадьбе;
- надевать чулки – можно угодить в больницу;
- увидеть прыщи на лице – к незванным гостям;
- слышать хохот – к сплетням, злословию;
- пить сок или любой другой сладкий напиток – к сильному искушению;
- повозка снится – к дальней дороге;
- яркое солнце – к счастью.
На Лаврентия был строгий запрет, которого обязательно придерживались.
- Запреты на Лаврентия 23 августа
На Лаврентия 23 августа никто не купался в реках и любых других водоемах - считали, что это к несчастью.
- Народные приметы 23 августа
День Лаврентия богат приметами. Древние подметили, что:
- теплая погода – к хорошей рыбалке
- много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет
- иней на траве – зима будет ранней и холодной
- листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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