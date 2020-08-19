Узнайте, что нельзя делать в этот день .

Запреты дня 20 августа 2020 года: что нельзя делать на Марины-Пимены pinterest.com

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20 августа 2020 года православные чтут память двух святых великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе этот день еще известен, “Марина“, “Пимен“, “День больных и сирот“.



Что нельзя делать 20 августа:

не принимать быстрых решений,

не гулять ночью на улице, можно заболеть надолго

не пугать аистов

Приметы на 20 августа:

Заря на восходе красная – к скорому дождю.

Если утренний туман после восхода солнца быстро рассеивается – стоит ждать хорошей погоды.

Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.

Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.

Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.

На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.

Праздники 20 августа:

Всемирный день лени

Всемирный день комара​

В Венгрии 20 августа отмечают День святого Иштвана, в Эстонии - День восстановления независимости, в Марокко -День революции, в Сенегале - День независимости.



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