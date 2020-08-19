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Запреты дня 20 августа 2020 года: что нельзя делать на Марины-Пимены

Комментариев: 2
Узнайте, что нельзя делать в этот день .
Запреты дня 20 августа 2020 года: что нельзя делать на Марины-Пимены
Запреты дня 20 августа 2020 года: что нельзя делать на Марины-Пимены
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20 августа 2020 года православные чтут память двух святых великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе этот день еще известен, Марина“, “Пимен“, “День больных и сирот“.

Что нельзя делать 20 августа:

  • не принимать быстрых решений,
  • не гулять ночью на улице, можно заболеть надолго
  • не пугать аистов

Приметы на 20 августа:

  • Заря на восходе красная – к скорому дождю.
  • Если утренний туман после восхода солнца  быстро рассеивается – стоит ждать хорошей погоды.
  • Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.
  • Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.
  • Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.
  • На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.

Праздники 20 августа:

  • Всемирный день лени
  • Всемирный день комара​

В Венгрии 20 августа  отмечают День святого Иштвана, в Эстонии - День восстановления независимости, в Марокко -День революции, в Сенегале - День независимости.

Ранее мы писали, как ухаживать за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2020.

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Теги: запреты дня, приметы дня, 20 августа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 23:35
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гость
Голимые дыбилы ходят в церьковь и думают бОг им шо-та пошлёт? Ни х...у...я не пошлёт пока не с 3,14здишь. Так ли в торе у ж..и..д..о..в, прописано?
гость  (аноним)  19.08.2020, 23:33
Оценка:  0
гость
Да бл...я ... дь ну вас на х.. ..у...й с вашими запретами. Пока нам запрещают, ж....и...д.....ы 3,14здят всё бабло.
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