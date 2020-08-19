Запреты дня 20 августа 2020 года: что нельзя делать на Марины-Пимены
Узнайте, что нельзя делать в этот день .
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20 августа 2020 года православные чтут память двух святых великомучеников – Марина Кесарийского и преподобного Пимена Многоболезненного. В народе этот день еще известен, “Марина“, “Пимен“, “День больных и сирот“.
Что нельзя делать 20 августа:
- не принимать быстрых решений,
- не гулять ночью на улице, можно заболеть надолго
- не пугать аистов
Приметы на 20 августа:
- Заря на восходе красная – к скорому дождю.
- Если утренний туман после восхода солнца быстро рассеивается – стоит ждать хорошей погоды.
- Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.
- Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.
- Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.
- На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.
Праздники 20 августа:
- Всемирный день лени
- Всемирный день комара
В Венгрии 20 августа отмечают День святого Иштвана, в Эстонии - День восстановления независимости, в Марокко -День революции, в Сенегале - День независимости.
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