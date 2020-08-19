У кого именины 20 августа?

Список именинников большой.

Раньше имена новорожденным детям выбирали по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный.

Именины 20 августа отмечают:

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Дементий от латинского - «укротитель», «усмиряющий»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Елисей от древнееврейского имени Элиша - «Бог - спасение» один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящее от греческого имени Одюссеус - «сердитый», «гневный»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.