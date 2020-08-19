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У кого именины 20 августа?

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Список именинников большой.
У кого именины 20 августа?
У кого именины 20 августа?
depositphotos.com

Раньше имена новорожденным детям выбирали  по святкам - церковному календарю, в котором указаны даты почитания святых мучеников. Брали имя того святого, чей день был ближе всего к дате рождения сына или дочки. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает, вразумляет и наставляет на путь истинный.

Именины 20 августа отмечают:

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Дементий от латинского - «укротитель», «усмиряющий»
  • Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
  • Елисей от древнееврейского имени Элиша - «Бог - спасение» один из вариантов произношения имени Одиссей, происходящее от греческого имени Одюссеус - «сердитый», «гневный»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
  • Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
  • Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре. 

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Теги: именины
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.08.2020, 22:59
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гость
Перестаньте еба...ть мозг тупому народу.
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