Запреты дня 19 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Яблочный Спас
В среду, 19 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, в народе известный как Яблочный Спас или Второй Спас.
Также этот день называют Первыми Осенинами.
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Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2020?
- убирать в доме
- работать в саду и/или огороде
- убивать насекомых
- ссориться, завидовать и сквернословить
- заниматься строительством
- заниматься уходом за волосами.
Приметы на Яблочный Спас 19 августа 2020
Главная традиция на Яблочный Спас - освящение плодов нового урожая, в особенности яблок и винограда, в церкви. Фрукты кушали, обмакивая в мед, угощали ими друзей, близких, а также нуждающихся и неимущих.
* в условиях карантина из-за пандемии, посещение массовых мероприятий не рекомендуется. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих.
Съедая последний кусочек освященного в церкви яблока, необходимо загадать желание, и оно непременно сбудется.
Считается, что с этого дня осень медленно, но уверенно вступает в свои права. В народе существует присказка: “Пришел Второй Спас - держи рукавички про запас“. Это означает, что похолодания станут вполне ощутимыми и очень скоро повеет настоящей осенью. Также после Яблочного Спаса начинался сбор винограда.
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Другие праздники 19 августа 2020
- Всемирный день гуманитарной помощи
- Всемирный день фотографии
- День пасечника.
Именины 19 августа 2020
По православному церковному календарю именин 19 августа нет, по католическому День ангела отмечают Лев (лев) и Людвиг (славный воитель).
Ранее мы рассказывали, как поздравить близких с Преображением Господним в стихах.
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