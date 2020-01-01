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Запреты дня 19 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Яблочный Спас

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Приметы и Суеверия праздника Преображения Господня.
Запреты дня 19 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Яблочный Спас
Запреты дня 19 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Яблочный Спас
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В среду, 19 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, в народе известный как Яблочный Спас или Второй Спас.

Также этот день называют Первыми Осенинами.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2020?

  • убирать в доме
  • работать в саду и/или огороде
  • убивать насекомых
  • ссориться, завидовать и сквернословить
  • заниматься строительством
  • заниматься уходом за волосами.

Приметы на Яблочный Спас 19 августа 2020

Главная традиция на Яблочный Спас - освящение плодов нового урожая, в особенности яблок и винограда, в церкви. Фрукты кушали, обмакивая в мед, угощали ими друзей, близких, а также нуждающихся и неимущих.

* в условиях карантина из-за пандемии, посещение массовых мероприятий не рекомендуется. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих.

Съедая последний кусочек освященного в церкви яблока, необходимо загадать желание, и оно непременно сбудется.

Считается, что с этого дня осень медленно, но уверенно вступает в свои права. В народе существует присказка: “Пришел Второй Спас - держи рукавички про запас“. Это означает, что похолодания станут вполне ощутимыми и очень скоро повеет настоящей осенью. Также после Яблочного Спаса начинался сбор винограда.

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Другие праздники 19 августа 2020

  • Всемирный день гуманитарной помощи
  • Всемирный день фотографии
  • День пасечника.

Именины 19 августа 2020

По православному церковному календарю именин 19 августа нет, по католическому  День ангела отмечают Лев (лев) и Людвиг (славный воитель).

Ранее мы рассказывали, как поздравить близких с Преображением Господним в стихах.

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Источник: ivona)bigmir.net

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