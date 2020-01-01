Приметы и Суеверия праздника Преображения Господня.

Запреты дня 19 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Яблочный Спас pinterest.com

В среду, 19 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, в народе известный как Яблочный Спас или Второй Спас.

Также этот день называют Первыми Осенинами.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа 2020?

убирать в доме

работать в саду и/или огороде

убивать насекомых

ссориться, завидовать и сквернословить

заниматься строительством

заниматься уходом за волосами.

Приметы на Яблочный Спас 19 августа 2020

Главная традиция на Яблочный Спас - освящение плодов нового урожая, в особенности яблок и винограда, в церкви. Фрукты кушали, обмакивая в мед, угощали ими друзей, близких, а также нуждающихся и неимущих.

* в условиях карантина из-за пандемии, посещение массовых мероприятий не рекомендуется. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих.

Съедая последний кусочек освященного в церкви яблока, необходимо загадать желание, и оно непременно сбудется.

Считается, что с этого дня осень медленно, но уверенно вступает в свои права. В народе существует присказка: “Пришел Второй Спас - держи рукавички про запас“. Это означает, что похолодания станут вполне ощутимыми и очень скоро повеет настоящей осенью. Также после Яблочного Спаса начинался сбор винограда.

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Другие праздники 19 августа 2020

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день фотографии

День пасечника.

Именины 19 августа 2020

По православному церковному календарю именин 19 августа нет, по католическому День ангела отмечают Лев (лев) и Людвиг (славный воитель).

Ранее мы рассказывали, как поздравить близких с Преображением Господним в стихах.

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