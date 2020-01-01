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Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в первый месяц осени 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, окрасить волосы в сентябре 2020 года, подскажет Ivona.

1 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Неблагоприятный день для окрашивания.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Полная Луна вдохновит вас на создание нового, дерзкого образа. Не упустите случай!

3 сентября 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. От окрашивания сегодня лучше воздержаться.

4 сентября 2020 - Луна убывающая, в Овне. Окрашивание возможно лишь в темные, натуральные оттенки.

5 сентября 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новый оттенок неблагоприятно сказаться на вашей привлекательности. Отложите эксперименты до лучших времен.

6 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Удачный день, чтобы проявить фантазию или осуществить окрашивание, о котором вы давно мечтали, но не решались.

7 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Звезды благоволят кардинальным переменам в цвете волос.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

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8 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Окрашивание в темные тона позволит вам запастись на какое-то время небывалой удачей.

9 сентября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. При выборе красителя отдайте предпочтение натуральному - такое единение с природой благотворно повлияет на вашу работу и творчество.

10 сентября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Неудачный день для новой покраски.

11 сентября 2020 – Луна убывающая, в Раке. Окрашивание сегодня возможно, но астрологи рекомендуют обойтись без экспериментов. Обновление уже имеющегося цвета и подкрашивание корней - оптимальный вариант.

12 сентября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

13 сентября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Воздержитесь от покраски, если не хотите привлечь к себе полосу неудач.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

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14 сентября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Давно мечтали об экстремальном окрашивании? Сегодня - самое время.

15 сентября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Краситься или нет – решать вам.

16 сентября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Результат окрашивания вас ни удивит, ни разочарует. Нейтральный день.

17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Если вам не хватает романтики и приключений, сегодня стоит выбрать окрашивание в натуральных оттенках.

18 сентября 2020 - Луна растущая, в Весах. Новое окрашивание благотворно повлияет на ваше здоровье.

19 сентября 2020 - Луна растущая, в Весах. Окрашивание возможно, но эксперименты лучше отложить.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

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20 сентября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Кардинальная смена цвета не рекомендуется. Сегодня стоит лишь подкрасить корни и освежить уже имеющийся цвет.

21 сентября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Новое окрашивание принесет вам благостное расположение духа.

22 сентября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание лучше отложить.

23 сентября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Покраска возможна, но лишь до обеда.

24 сентября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание в светлые и рыжие оттенки улучшат ваше эмоциональное состояние.

25 сентября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Выбор в пользу темных оттенков принесет вам финансовый успех.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

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26 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Неудачный день для окрашивания.

27 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Перенесите покраску на другой день.

28 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Окрашивание по-прежнему не самая лучшая идея.

29 сентября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Покраска возможна исключительно натуральными красителями.

30 сентября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Плохой день для окрашивания волос.

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в августе 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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