Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2020
Когда лучше всего, согласно лунному календарю, окрасить волосы в сентябре 2020 года, подскажет Ivona.
1 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Неблагоприятный день для окрашивания.
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2 сентября 2020 - Полнолуние в Рыбах. Полная Луна вдохновит вас на создание нового, дерзкого образа. Не упустите случай!
3 сентября 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. От окрашивания сегодня лучше воздержаться.
4 сентября 2020 - Луна убывающая, в Овне. Окрашивание возможно лишь в темные, натуральные оттенки.
5 сентября 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новый оттенок неблагоприятно сказаться на вашей привлекательности. Отложите эксперименты до лучших времен.
6 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Удачный день, чтобы проявить фантазию или осуществить окрашивание, о котором вы давно мечтали, но не решались.
7 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Звезды благоволят кардинальным переменам в цвете волос.
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8 сентября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Окрашивание в темные тона позволит вам запастись на какое-то время небывалой удачей.
9 сентября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. При выборе красителя отдайте предпочтение натуральному - такое единение с природой благотворно повлияет на вашу работу и творчество.
10 сентября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Неудачный день для новой покраски.
11 сентября 2020 – Луна убывающая, в Раке. Окрашивание сегодня возможно, но астрологи рекомендуют обойтись без экспериментов. Обновление уже имеющегося цвета и подкрашивание корней - оптимальный вариант.
12 сентября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Неблагоприятный день для окрашивания волос.
13 сентября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Воздержитесь от покраски, если не хотите привлечь к себе полосу неудач.
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14 сентября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Давно мечтали об экстремальном окрашивании? Сегодня - самое время.
15 сентября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Краситься или нет – решать вам.
16 сентября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Результат окрашивания вас ни удивит, ни разочарует. Нейтральный день.
17 сентября 2020 - Новолуние в Деве. Если вам не хватает романтики и приключений, сегодня стоит выбрать окрашивание в натуральных оттенках.
18 сентября 2020 - Луна растущая, в Весах. Новое окрашивание благотворно повлияет на ваше здоровье.
19 сентября 2020 - Луна растущая, в Весах. Окрашивание возможно, но эксперименты лучше отложить.
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20 сентября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Кардинальная смена цвета не рекомендуется. Сегодня стоит лишь подкрасить корни и освежить уже имеющийся цвет.
21 сентября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Новое окрашивание принесет вам благостное расположение духа.
22 сентября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Окрашивание лучше отложить.
23 сентября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Покраска возможна, но лишь до обеда.
24 сентября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание в светлые и рыжие оттенки улучшат ваше эмоциональное состояние.
25 сентября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Выбор в пользу темных оттенков принесет вам финансовый успех.
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26 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Неудачный день для окрашивания.
27 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Перенесите покраску на другой день.
28 сентября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Окрашивание по-прежнему не самая лучшая идея.
29 сентября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Покраска возможна исключительно натуральными красителями.
30 сентября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Плохой день для окрашивания волос.
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в августе 2020.
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