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Запреты дня 18 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Евстигнея Житника pinterest.com

Во вторник, 18 августа 2020 года, православные христиане чтут память мученика Евсигния (Евстигнея) Антиохийского.

В народе этот день прозвали День Евстигнея, Евстигнеев день, Евстигней Житник.

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Что нельзя делать на Евстигнея Житника 18 августа 2020?

болтать попусту

ссориться

оставлять детей надолго одних

сквернословить

обсуждать деловые вопросы и заключать договоренности

есть и пить во время работы в поле или на огороде.

Приметы на Евстигнея Житника 18 августа 2020

На Евстигнея Житника начинали уборку лука и его заготовку на зиму. Пищу в этот день в основном составляли квас, хлеб и свежий лук - простая, но сытная еда.

Впрочем, на поле в Евстигнеев день есть возбранялось, равно как и приходить туда с едой. Работали усердно, не отвлекаясь, чтобы не привлечь нечистую силу. По сжатой полосе незамужние девушки искали особый колос с двенадцатью зернами. Такая находка (ее еще прозвали “житной маткой“) сулила мир и благополучие в доме на целый год. Колос клали в красном углу и хранили до начала следующей страды. Тогда его просто брали с собой на первую жатву, дабы приумножить урожай.

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Именины 18 августа 2020

По православному церковному календарю именины отмечают Викентий (побеждающий), Дарья (владеющая благом), Евдокия (благоволение, любовь), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Кристина (посвященная Христу), Максимилиан (посланник Божий), Мария (горькая, любимая, госпожа), Нонна (девятая) и Симон (Семен) (услышанный), по католическому - Агапит (любимый), Флор (цветущий) и Лавр (торжество, победа).

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