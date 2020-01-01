Запреты дня 16 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Антона Вихровея

Приметы и суеверия 16 августа, которые помогут принести удачу .

Запреты дня на 16 августа 2020 Depositphotos

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16 августа (3 августа по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти святого Антония Римлянина, епископа Новгородского. Святой жил в XI веке и славился благочестием и несокрушимой верой. В народе день получил название Антона Вихровея из-за сильных ветров, которые уже “поворачивали на осень“.

В день Антона Вихровея существует ряд запретов, которых придерживались предки, чтобы кошелек не опустел.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 16 августа 2020 на Антона Вихровея.

Запреты дня 16 августа 2020

Так, в день Антона запрещено:

убираться в доме – предки считали, что, выметая сор и вымывая полы, можно “вынести богатство из дому“

не стоит вытирать в доме пыль – поскольку можно лишиться остатка сбережений.

Также в этот день есть рекомендации, что нужно делать.

Что нужно делать на Антона Вихровея 16 августа 2020

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На Антона Вихровея 16 августа нужно:

заканчивать ранее начатые дела – они пойдут на ура

работать в огороде и в поле – на Антона работа спорится и ее можно сделать много

варить варенье из малины – женщины на Антона собирали ягоду, из-за такой традиции день также называли Малинником.

На Антона наблюдали за погодой и делали прогнозы на осень.

Приметы дня на Антона Вихровея 16 августа

Так, предки подметили, что

какая погода на Антона - таким и октябрь будет

на Вихровея очень сильный ветер - к холодной и морозной зиме

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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