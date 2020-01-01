Запреты дня 16 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Антона Вихровея
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16 августа (3 августа по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти святого Антония Римлянина, епископа Новгородского. Святой жил в XI веке и славился благочестием и несокрушимой верой. В народе день получил название Антона Вихровея из-за сильных ветров, которые уже “поворачивали на осень“.
В день Антона Вихровея существует ряд запретов, которых придерживались предки, чтобы кошелек не опустел.
Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 16 августа 2020 на Антона Вихровея.
- Запреты дня 16 августа 2020
Так, в день Антона запрещено:
- убираться в доме – предки считали, что, выметая сор и вымывая полы, можно “вынести богатство из дому“
- не стоит вытирать в доме пыль – поскольку можно лишиться остатка сбережений.
Также в этот день есть рекомендации, что нужно делать.
- Что нужно делать на Антона Вихровея 16 августа 2020
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На Антона Вихровея 16 августа нужно:
- заканчивать ранее начатые дела – они пойдут на ура
- работать в огороде и в поле – на Антона работа спорится и ее можно сделать много
- варить варенье из малины – женщины на Антона собирали ягоду, из-за такой традиции день также называли Малинником.
На Антона наблюдали за погодой и делали прогнозы на осень.
- Приметы дня на Антона Вихровея 16 августа
Так, предки подметили, что
- какая погода на Антона - таким и октябрь будет
- на Вихровея очень сильный ветер - к холодной и морозной зиме
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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