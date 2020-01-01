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Запреты дня 16 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Антона Вихровея

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Приметы и суеверия 16 августа, которые помогут принести удачу .

Запреты дня на 16 августа 2020
Запреты дня на 16 августа 2020
Depositphotos

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16 августа (3 августа по старому стилю) православная церковь отмечает день памяти святого Антония Римлянина, епископа Новгородского. Святой жил в XI веке и славился благочестием и несокрушимой верой. В народе день получил название Антона Вихровея из-за сильных ветров, которые уже “поворачивали на осень“.

В день Антона Вихровея существует ряд запретов, которых придерживались предки, чтобы кошелек не опустел.

Предлагаем узнать, чего категорически нельзя делать 16 августа 2020 на Антона Вихровея.

  • Запреты дня 16 августа 2020

Так, в день Антона запрещено:

  • убираться в доме – предки считали, что, выметая сор и вымывая полы, можно “вынести богатство из дому“
  • не стоит вытирать в доме пыль – поскольку можно лишиться остатка сбережений.

Также в этот день есть рекомендации, что нужно делать.

  • Что нужно делать на Антона Вихровея 16 августа 2020

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На Антона Вихровея 16 августа нужно:

  • заканчивать ранее начатые дела – они пойдут на ура
  • работать в огороде и в поле – на Антона работа спорится и ее можно сделать много
  • варить варенье из малины – женщины на Антона собирали ягоду, из-за такой традиции день также называли Малинником.

На Антона наблюдали за погодой и делали прогнозы на осень.

  • Приметы дня на Антона Вихровея 16 августа

Так, предки подметили, что

  • какая погода на Антона - таким и октябрь будет
  • на Вихровея очень сильный ветер - к холодной и морозной зиме

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

 

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Теги: запреты, запреты дня, чего нельзя делать сегодня
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Источник: Ivona bigmir)net

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