У кого именины 15 августа?
Именинников много.
Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.
Именины 15 августа отмечают:
- Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
- Платон от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - «широкий, широкоплечий»
- Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
- Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
- Тарас русская форма греческого имени Тарасиос - «бунтовщик», «мятежник», «смутьян», «беспокойный» от латинского слова taurus - «бык», «вол»
- Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
- Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.
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