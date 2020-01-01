Именинников много.

У кого именины 15 августа? depositphotos.com

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

Именины 15 августа отмечают:

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»

Платон от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - «широкий, широкоплечий»

Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Тарас русская форма греческого имени Тарасиос - «бунтовщик», «мятежник», «смутьян», «беспокойный» от латинского слова taurus - «бык», «вол»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.