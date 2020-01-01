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У кого именины 15 августа?

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Именинников много.
У кого именины 15 августа?
У кого именины 15 августа?
depositphotos.com

Именины – это празднование в честь святого покровителя, имя которого носит человек.

Именины 15 августа отмечают:

  • Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
  • Платон от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - «широкий, широкоплечий»
  • Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
  • Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
  • Тарас русская форма греческого имени Тарасиос - «бунтовщик», «мятежник», «смутьян», «беспокойный» от латинского слова taurus - «бык», «вол»
  • Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
  • Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре. 

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Теги: именины
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