Интересные традиции и приметы Дня памяти святого Стефана.

Запреты дня 15 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Степана Сеновала pinterest.com

В субботу, 15 августа 2020 года, православные христиане чтут память святого первомученика Стефана (Степана).

В народе этот день прозвали Степан Сеновал или Степанов День.

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Что нельзя делать на Степана Сеновала 15 августа 2020?

обижать животных

унывать и лениться

начинать что-то новое

есть пищу животного происхождения

ругаться.

Приметы на Степана Сеновала 15 августа 2020

Святой Степан считается покровителем лошадей. Поэтому в день его памяти принято всячески ухаживать за этими животными. Также проводили обряды, чтобы укрепить здоровье своих питомцев и защитить их от нечистой силы. Например, поили и окропляли освященной в церкви водой из сосуда, в котором лежит серебряный предмет. Его потом прятали в конюшне на удачу.

Сеновалом же святого прозвали потому, что в народном календаре день его памяти совпадал с датой окончания сенокоса.

Еще в этот день собирали все семьей Стефанов венок - набор лекарственных трав, цветов и растений, который засушивали и хранили до Илларионова дня (10 апреля). Такой венок считался оберегом для дома (его хранили в красном углу) от нечистых сил и дурного глаза, а также использовали, а также варили из него целебный отвар, который помогал при различных хворях. Степанов венок должен состоять из 12 трав, чаще всего это были мята, божьи слезки, пижма, клевер, полынь, ромашка и пр.

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Другие праздники 15 августа 2020

Международный день археолога

Всемирный день бездомных животных.

Именины 15 августа 2020

День ангела 15 августа отмечают Василий (царственный), Иван (благодать Божья), Кирилл (господин), Никодим (побеждающий народ), Олимпий (божественный), Платон (широкоплечий), Роман (римлянин), Степан (венец), Тарас (бунтарь) и Федор (Божий дар).

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за комнатными растениями по лунному календарю в сентябре 2020.

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