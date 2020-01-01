Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 14 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Комментариев: 0
Старайтесь не планировать на сегодня каких-то очень важных и серьезных дел – что-то может пойти не так.
Гороскоп на 14 августа 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 14 августа 2020 года для всех знаков зодиака
pinterest

Овен
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.

Телец
Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.

Близнецы
Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.

 Рак
Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться настройками громкости.

Лев
Будущее формируется мечтами. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.

 Дева
День этот должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа "у меня не получится" или "чудес не бывает". Чудеса бывают!

 Весы
Вы сегодня сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Но придется постараться - процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии

Скорпион
Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж

Стрелец
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер

 Козерог
Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное - вовремя двери и окна позакрывать, чтобы не ушли обратно

Водолей
Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.

 Рыбы
Члены вашей семьи тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий, не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлините поводок.

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре. 

Поделись:
Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь