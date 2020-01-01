Гороскоп на 14 августа 2020 года для всех знаков зодиака
Овен
Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно. Держите глаз на часах, а ногу - на тормозе.
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Телец
Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.
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Близнецы
Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.
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Рак
Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться настройками громкости.
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Лев
Будущее формируется мечтами. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
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Дева
День этот должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа "у меня не получится" или "чудес не бывает". Чудеса бывают!
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Весы
Вы сегодня сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Но придется постараться - процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии
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Скорпион
Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы вас на великие дела. В крайнем случае это может оказаться книжный или киношный персонаж
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Стрелец
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер
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Козерог
Откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут. Главное - вовремя двери и окна позакрывать, чтобы не ушли обратно
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Водолей
Даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься. Сегодня не получится.
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Рыбы
Члены вашей семьи тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий, не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлините поводок.
Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.
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