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Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей

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Где живет наибольшее количество левшей и что у них общего с медведями?
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
pinterest.com

Ежегодно 13 августа отмечается Международный день левши. Ivona собрала для вас несколько занимательных фактов о людях, для которых левая рука - ведущая.

Интересные факты про левшей

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1. Наибольшее количество левшей живет в Южном полушарии Земли: в Южной Азии, Восточной Европе, Юго-восточной Азии и Австралии левши встречаются гораздо чаще, чем в Западной и Северной Европе и Африке.

2. До ХХ века в Японии супруг мог попросить развода у своей жены, если левая рука для нее была ведущей.

Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
pinterest.com

3. Слово “левый“ в некоторых языках часто употребляется в негативном значении. Например: на английском left-handed - эпитет для неумелого и уклюжего человека.

4. Левши чаще правшей страдают заиканием и дислексией.

5. Печальная статистика: продолжительность жизни левшей в среднем на 9 лет меньше, чем у правшей. Каждый год около 2500 людей, для которых левая рука - ведущая, погибают в результате несчастных случаев, связанных с использованием различных предметов быта, “заточенных“ под правшей.

Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
pinterest.com

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6. Вероятность рождения левши у праворуких родителей всего 2%, если один из родителей левша - 17%, если оба родители левши - 46%. Считается, что леворукость передается на генетическом уровне. Впервые ген левши обнаружили в 2008 году, он получил название Lrrtm1.

7. Левши чаще рождаются у женщин за 40.

8. Левши, как правило, обладают отличным музыкальным слухом, а в детстве - гораздо упрямей своих сверстников правшей.

Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
pinterest.com

9.  Среди левшей больше мужчин, чем женщин.

10. Левши и правши встречаются не только среди людей, но и среди животных. Например, большинство кошек (особенно домашних) - правши, а все белые медведи - левши.

Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
Международный день левши: 10 интересных фактов про левшей
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему в том, что ваш ребенок - левша, нет ничего плохого.

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Источник: ivona)bigmir.net

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