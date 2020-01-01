"Безумный движ" на "Дарынке": школьная ярмарка и открытие роллердрома

С 13 августа в маркет-молле "Дарынок" начнёт свою работу ежегодная школьная ярмарка.

Если Вы родитель, тогда каждый август у вас есть одно, но очень важное домашнее задание: снарядить ребёнка к захвату новых знаний. А чтобы школьные будни приносили чаду только удовольствие, ему понадобятся стильная экипировка и качественное снаряжение. Маркет-молл «Дарынок» объявляет август 2020 месяцем ярких развлечений и удачных покупок для учёбы! «Движуем» к сентябрю легко и весело!

Ведь с 13 августа на втором этаже столичного маркет-молла «Дарынок» в секторе «Малеча» начнёт свою работу ежегодная школьная ярмарка. Один из самых больших торговых центров семейного типа объединит на одной локации все магазины для юных посетителей. Арендаторы представят широкий ассортимент товаров, которые наверняка есть в вашем школьном чек-листе:

стильная деловая одежда для мальчиков и девочек в лучших традициях школьной формы западного образца;

удобные спортивные комплекты – для достижения призовых мест во всех соревнованиях;

актуальные вышиванки «на праздник» и «на каждый день»;

качественная детская обувь, чтобы бегать, прыгать и спокойно ходить;

разнообразие ранцев и канцтоваров – набирай на год вперёд.

Кроме того, делая покупки на школьной ярмарке от 200 грн, посетители могут выиграть гаджеты для учёбы. Среди призов – 3 ноутбука и 4 планшета. Детали по ссылке http://darynok.ua/events/shalenyj-dvizh/.

Что по чём?

Деловой костюм для ребёнка в этом году обойдется родителям примерно от 800 до 1500 грн, рубашка для мальчика – от 150 до 450 грн, блюза для девочки – от 200 до 550 грн, брюки – в диапазоне 300-650 грн, а сарафан – около 750 грн. За рюкзак нужно будет отдать от 500 до 1500 грн, а минимальный набор канцтоваров будет стоить около 700 грн.

На школьной ярмарке «Дарынка» расположатся более 20 торговых точек, 12 из которых – с одеждой от украинских производителей: «Пром Ателье», «Нова форма», «Bozer», «Suzie», «HelenA» и другие. Спортивные комплекты предложит официальный представитель ТМ «Joma» в Украине. Выбирать ранец посетители будут среди марок «Go Pack», «Kite» и «Safari». Ещё будет магазин с носочно-чулочной группой товаров («Дюга», «Конте»). А если вы ищете парту или кресло для занятий дома – на ярмарке можно найти товары от официального представителя ТМ «Sing Bee».

Открытие роллердрома

Сборы в школу – это, конечно, хорошо. Но впереди почти целый месяц лета! Чтобы поддержать детвору и собрать в одном месте и полезное (ярмарка), и приятное (развлечения), маркет-молл «Дарынок» открыл 8 августа на 2 этаже сектора «Малеча» самый большой на левом берегу «Турбо роллердром» компании «Turbo family». На площади 1005 кв. м со специальным спортивным пластиковым покрытием смогут кататься дети от 2 лет и взрослые любого возраста. Можно приходить со своими роликами или брать напрокат. На локации будут работать инструкторы, так что не переживайте, если малыш ещё ни разу не стоял на роликах. Профессиональные тренеры сделают так, что первый опыт на роллердроме будет удачным и увлекательным.

Развлекательная программа

Последний месяц лета на «Дарынке» будет насыщен увлекательными активностями. 15-16 августа – «Праздник мыльных пузырей» с тематическими шоу и показом детской моды от продюсерского центра «Babyphotostar».

22-24 августа будем украшать одежду брошками с сине-жёлтыми бантиками и танцевать под песни украинских кавер-групп в рамках программы ко Дню флага и Дню Независимости.

А 29-30 августа на «Дарынке» пройдёт детская ярмарка «Брокант».

Кроме того, маркет-молл открыл новую лаунж-зону для посетителей – на улице возле 7 входа. Каждые пятницу, субботу и воскресенье на локации работает бесплатная детская зона на лужайке и играет диджей.

«Шалений двіж» на «Даринку»: шкільний ярмарок та відкриття ролердрому

"Шалений двіж" на "Даринку": шкільний ярмарок та відкриття ролердрому Пресс-служба

Якщо ви батьки, тоді кожного серпня у вас є одне, але дуже важливе домашнє завдання: спорядити дитину до захоплення нових знань. А щоб шкільні будні приносили чаду тільки задоволення, йому знадобляться стильне екіпірування й якісне спорядження. Маркет-молл «Даринок» оголошує серпень 2020 місяцем яскравих розваг і вдалих покупок для навчання! «Двіжуємо» до вересня легко й весело!

Адже з 13 серпня на другому поверсі столичного маркет-моллу «Даринок» у секторі «Малеча» розпочне свою роботу щорічний шкільний ярмарок. Один з найбільших торгових центрів сімейного типу об'єднає на одній локації усі магазини для юних відвідувачів. Орендарі представлять широкий асортимент товарів, які напевно є у вашому шкільному чек-листі:

стильний діловий одяг для хлопчиків і дівчаток у кращих традиціях шкільної форми західного зразка;

зручні спортивні комплекти – для досягнення призових місць у всіх змаганнях;

актуальні вишиванки «на свято» й «на щодень»;

якісне дитяче взуття, щоб бігати, стрибати й спокійно ходити;

різноманітність портфелів і канцтоварів – набирай на рік вперед.

Крім того, купуючи товари на шкільному ярмарку від 200 грн, відвідувачі можуть виграти гаджети для навчання. Серед призів – 3 ноутбуки і 4 планшети. Деталі за посиланням http://darynok.ua/events/shalenyj-dvizh/ .

Що по чому?

Діловий костюм для дитини цього року обійдеться батькам у середньому від 800 до 1500 грн, сорочка для хлопчика – від 150 до 450 грн, блуза для дівчинки – від 200 до 550 грн, брюки – у діапазоні 300-650 грн, а сарафан – близько 750 грн. За рюкзак потрібно буде віддати від 500 до 1500 грн, а мінімальний набір канцтоварів буде коштувати близько 700 грн.

На шкільному ярмарку «Даринку» розташуються більше 20 торгових точок, 12 з яких – з одягом від українських виробників: «Пром Ательє», «Нова форма», «Bozer», «Suzie», «HelenA» та інші. Спортивні комплекти запропонує офіційний представник ТМ «Joma» в Україні. Вибирати ранець відвідувачі будуть серед марок «Go Pack», «Kite» і «Safari». Ще буде магазин зі шкарпетками та панчохами ( «Дюга», «Конте»). А якщо ви шукаєте парту або крісло для занять вдома – на ярмарку можна знайти товари від офіційного представника ТМ «Sing Bee».

Відкриття ролердрому

Збори в школу – це, звичайно, добре. Але попереду майже цілий місяць літа! Щоб підтримати дітвору й зібрати в одному місці й корисне (ярмарок), й приємне (розваги), маркет-молл «Даринок» відкрив 8 серпня на 2 поверсі сектора «Малеча» найбільший на лівому березі «Турбо ролердром» компанії «Turbo family». На площі 1005 кв. м із спеціальним спортивним пластиковим покриттям зможуть кататися діти від 2 років і дорослі будь-якого віку. Можна приходити зі своїми роликами або брати напрокат. На локації будуть працювати інструктори, тому не хвилюйтеся, якщо малюк ще жодного разу не стояв на роликах. Професійні тренери зроблять так, що перший досвід на ролердромі буде вдалим і цікавим.

Розважальна програма

Останній місяць літа на «Даринку» буде насичений цікавими активностями.

15-16 серпня – «Свято мильних бульбашок» з тематичними шоу і показом дитячої моди від продюсерського центру «Babyphotostar».

22-24 серпня будемо прикрашати одяг та аксесуари брошками з синьо-жовтими бантиками й танцювати під пісні українських кавер-колективів в межах програми до Дня прапора та Дня Незалежності.

А 29-30 серпня на «Даринку» пройде дитячий ярмарок «Брокант».

Крім того, маркет-молл відкрив нову лаунж-зону для відвідувачів – на вулиці біля 7 входу. Кожні п'ятницю, суботу та неділю на локації працює безкоштовна дитяча зона на галявині й грає діджей.