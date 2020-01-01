Сегодня можете смело браться за новые дела – у вас есть все шансы добиться успеха в жизни.

Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.⠀

Телец

Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать дальнейших успехов.⠀

Близнецы

Сегодняшний день предназначен для приема и осмысления большого количества информации. Это принесет пользу.⠀

Рак

Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?⠀

Лев

Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.⠀

Дева

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.⠀

Весы

Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами. Незачем взваливать на себя еще и чужие.⠀

Скорпион

Вы сегодня будете невероятно подвижны. Причем не только физически - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.⠀

Стрелец

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.⠀

Козерог

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.⠀

Водолей

Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.

Рыбы

Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.