Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака
- Овен
Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.⠀
- Телец
Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать дальнейших успехов.⠀
- Близнецы
Сегодняшний день предназначен для приема и осмысления большого количества информации. Это принесет пользу.⠀
- Рак
Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?⠀
- Лев
Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.⠀
- Дева
Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.⠀
- Весы
Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами. Незачем взваливать на себя еще и чужие.⠀
- Скорпион
Вы сегодня будете невероятно подвижны. Причем не только физически - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.⠀
- Стрелец
Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.⠀
- Козерог
Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.⠀
- Водолей
Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
- Рыбы
Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.
Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре.
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