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Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

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Сегодня можете смело браться за новые дела – у вас есть все шансы добиться успеха в жизни.
Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака
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  • Овен

Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.⠀

  • Телец

Сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать дальнейших успехов.⠀

  • Близнецы

Сегодняшний день предназначен для приема и осмысления большого количества информации. Это принесет пользу.⠀

  • Рак

Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?⠀

  • Лев

Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.⠀

  • Дева

Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.⠀

  • Весы

Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами. Незачем взваливать на себя еще и чужие.⠀

  • Скорпион

Вы сегодня будете невероятно подвижны. Причем не только физически - всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.⠀

  •  Стрелец

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.⠀

  •  Козерог

Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.⠀

  • Водолей

Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.

  • Рыбы

Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.

Ранее мы писали, когда Полнолуние и Новолуние в сентябре. 

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Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
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