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Запреты дня 13 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Евдокимов день pinterest.com

В четверг, 13 августа 2020 года, православные христиане чтут память праведного Евдокима Каппадокиянина.

В народе этот день называют Евдокимовым днем или Успенским Заговеньем.

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Что нельзя делать на Евдокимов день 13 августа 2020?

пить алкоголь

отправляться в путешествие или командировку

ссориться и сквернословить

отказывать в помощи

сплетничать.

Приметы на Евдокимов день 13 августа 2020

Евдокимов день еще называют Успенским Заговеньем. Этот праздник - последний день перед Успенским постом. Хоть он и не является строгим, бурного веселья пост не предполагает. Поэтому на Евдокимов день молодежь, после работы в поле, традиционно устраивала гуляния.

Святой Евдоким считается покровителем семейных уз (в особенности - между родителями и детьми) и очага.

В ночь с 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые сбудутся в течение 9 дней.

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Другие праздники 13 августа 2020

Международный день левши

Заговенье на Успенский пост.

Именины 13 августа 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Анна (благая), Антон (вступающий в бой), Арсений (мужественный), Василий (царственный), Вениамин (счастливый сын), Владимир (владеющий миром), Георгий (Егор, Юрий) (земледелец), Евдоким (окруженный славой), Елизавета (клянусь Богом), Иван (благодать Божья), Иосиф (прибавление), Константин (стойкий), Максим (великий), Николай (побеждающий народ), Сергей (высокочтимый) и Степан (венец), по католическому - Ипполит (распрягающий коней).

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