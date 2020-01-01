Старайтесь не транжирить в этот день.

Гороскоп на 12 августа 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.⠀

Телец

Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.⠀

Близнецы

Сегодня вас могут принять за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу.⠀

Рак

Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.⠀

Лев

Сегодня реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, а слова, которые вы хотели бы произнести, будут отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что лучше переждать это время, не появляясь на людях.⠀

Дева

Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.⠀

Весы

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь. Начинайте смело, вас ждет удача.⠀

Скорпион

Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Это может кого-то ранить.⠀

Стрелец

Сегодня вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется - захотеть. И обязательно станете.⠀

Козерог

В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в отшельники.⠀

Водолей

Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.⠀

Рыбы

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.