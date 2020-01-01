В этот день отмечается 10 именин.

У кого именины 12 августа? pinterest.com

Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)

Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»

Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Лука от латинского lux - «свет»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»

Люция от римского имени Люций, происходящего от латинского lux - «светлая»

Ранее мы писали, что нельзя делать 12 августа.