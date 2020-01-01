У кого именины 12 августа?
В этот день отмечается 10 именин.
Именины – день памяти святого небесного покровителя, именем которого был наречен человек при крещении. Их еще называют Днем Ангела.
- Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
- Валентин от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - «сильный, крепкий, здоровый»
- Герман от латинского germanus - «братский, близкий», «единокровный, родной», «настоящий, истинный, подлинный» один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - «воин»
- Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
- Лука от латинского lux - «свет»
- Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
- Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
- Ангелина от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого ангелос - «ангел», «вестник»
- Люция от римского имени Люций, происходящего от латинского lux - «светлая»
Ранее мы писали, что нельзя делать 12 августа.
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