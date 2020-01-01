Набирайтесь сил в праздник!

Запреты дня 12 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на День Силы pinterest.com

В среду, 12 августа 2020 года, православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, а также мученика Иоанна Воина.

В народе этот день прозвали Силы и Силуана, Силин день, День Ивана (Иоанна) Воина.

Читай также: Чек-лист: что взять в путешествие за границу

Что нельзя делать на День Силы 12 августа 2020?

переедать и жадничать

рассказывать свои плохие сны до заката

сплетничать и сквернословить

отказывать в помощи

выводить скот в поле

женщинам обращаться с острыми предметами.

Приметы на День Силы 12 августа 2020

Считалось, что на День Силы каждый: и человек, и животное, и растение, становятся сильнее и здоровее. Поэтому в этот день, несмотря на двойной праздник, старались работать по максимуму, чтобы использовать этот ресурс.

Травницы в Силин день собирали в лечебных целях лопух, по приметам он обретал особую целительную силу. А вот сбор крапивы откладывали на более благоприятный день: считалось, что ее жгучие свойства слишком обострялись.

У Ивана Воина просят защиты и заступничества, а также молятся о возвращении украденного. К святому силе обращаются с молитвами о крепком здоровье.

В ночь с 12 на 13 августа снятся вещие сны.

Читай также: Преображение Господне 2020: Поздравления в стихах

Другие праздники 12 августа 2020

Международный день молодежи

Всемирный день слонов

Всемирный день каллиграфии.

Именины 12 августа 2020

День ангела отмечают Агния (непорочность), Анатолий (восточный), Ангелина (вестница), Аполлон (сияющий), Валентин (здоровый), Герман (родной), Иван (благодать Божья), Лука (светлый), Максим (великий), Олимпий (божественный) и Павел (малыш).

Ранее мы рассказывали, когда в сентябре 2020 будут магнитные бури.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.