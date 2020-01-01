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Запреты дня 11 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Калинов день

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Спешите отметить двойной праздник!
Запреты дня 11 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Калинов день
Запреты дня 11 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Калинов день
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Во вторник, 11 августа 2020 года, православные христиане отмечают сразу два праздника: Рождество Николая Чудотворца и день памяти мученика Каллиника Киликийского.

В честь последнего в народе справляют праздник под названием Калинник или Калинов день. Впрочем, иногда этот день еще называют Никола Осенний.

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Что нельзя делать на Калинов день 11 августа 2020?

  • ссориться
  • транжирить (это касается не только денег, но и прочих ресурсов)
  • работать в поле, саду или огороде (кроме сбора поспевшего урожая)
  • заниматься рукоделием
  • проводить стирку и уборку.

Приметы на Калинов день 11 августа 2020

Обычно этот день посвящали сбору и заготовке калины, а также приготовлению из этих ягод различных лакомств, вроде компотов, варенья и пирогов. Впрочем, запасали калину и в лекарственных целях.

Молодые девушки на рассвете умывались соком калины, чтобы сохранить свою красоту. Также 11 августа можно обнять дерево калины - считается, что это защитит от простудных заболеваний на целый год. Хорошей приметой считалось случайно наткнуться на дикий куст малины - такой знак свыше сулил успехи и богатство.

В своих молитвах в этот день принято обращаться сразу к двум святым: и к Каллинику, и к Николаю Чудотворцу. Обычно у них просят мира, благополучия и здоровья для себя и своей семьи.

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Именины 11 августа 2020

День ангела 11 августа будут отмечать Анатолий (восточный), Алексей (защитник), Даниил (Бог мой судья), Евстафий (крепкий), Константин (постоянный), Кузьма (мир), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Пахом (орел), Роман (римлянин), Серафим (огненный), Серафима (огненная) и Федотья (посвященная Богу) по православному церковному календарю, Клара (светлая) и Сусанна (лилия) - по католическому.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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