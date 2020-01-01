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У кого именины 11 августа?

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Не забудьте поздравить знакомых .
У кого именины 11 августа?
У кого именины 11 августа?
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У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого именины 11 августа.

  • Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
  • Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
  • Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
  • Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»
  • Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
  • Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
  • Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
  • Серафима женская форма от Серафим, происходящего от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - «огненная»

Ранее мы писали, когда Успенский пост. 

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Теги: именины
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