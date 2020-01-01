Не забудьте поздравить знакомых .

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который помогает нам идти по правильному пути. И в церковном календаре есть именины, в честь святых. Ivona расскажет, у кого именины 11 августа.

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»

Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»

Кузьма от греческого имени Космас - «кузнец»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»

Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»

Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»

Серафима женская форма от Серафим, происходящего от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - «огненная»

Ранее мы писали, когда Успенский пост.