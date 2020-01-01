Сегодня не рекомендуется начинать какие-то дела и браться за новые проекты.

Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, которых вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.⠀

Телец

Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня лучше придерживаться собственного мнения и не уступать.

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Близнецы

Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений и игры ума. За колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.

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Рак

Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.

Лев

Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам и секретам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.⠀

Дева

Сегодня удачный день, чтобы разобраться с немалым количеством отложенных дел. Если же вечером вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть⠀

Весы

Сегодняшние события вселят в вас уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем откладывать?

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Скорпион

Сегодня ваше настроение может стать очень заразным для окружающих. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.⠀

Стрелец

Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей

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Козерог

Сегодня вас будет удивлять практически всё. Не упустите возможность узнать что-нибудь новое - задавайте вопросы

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Водолей

Не торопитесь ускорять спокойное течение ситуации, чтобы не превратить малозаметный пока беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос⠀

Рыбы

Сегодня ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться подобной изменчивости, вы тут ни при чем, просто день такой.

Ранее мы писали, что нельзя делать 10 августа.