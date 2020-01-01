Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака
- Овен
Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, которых вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.⠀
- Телец
Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня лучше придерживаться собственного мнения и не уступать.
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- Близнецы
Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений и игры ума. За колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.
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- Рак
Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.
- Лев
Вы сегодня будете чрезмерно чувствительны ко всякого рода тайнам и секретам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте детективчик.⠀
- Дева
Сегодня удачный день, чтобы разобраться с немалым количеством отложенных дел. Если же вечером вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть⠀
- Весы
Сегодняшние события вселят в вас уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем откладывать?
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- Скорпион
Сегодня ваше настроение может стать очень заразным для окружающих. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.⠀
- Стрелец
Сегодня вы будете хозяином положения. Вы получите именно то, что хотите и тогда, когда этого желаете. Постарайтесь внушить уважение к себе как можно большему количеству людей
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- Козерог
Сегодня вас будет удивлять практически всё. Не упустите возможность узнать что-нибудь новое - задавайте вопросы
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- Водолей
Не торопитесь ускорять спокойное течение ситуации, чтобы не превратить малозаметный пока беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос⠀
- Рыбы
Сегодня ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться подобной изменчивости, вы тут ни при чем, просто день такой.
Ранее мы писали, что нельзя делать 10 августа.
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