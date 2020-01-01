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Запреты дня 8 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Ермолаев день pinterest.com

В субботу, 8 августа 2020 года, православные христиане чтут память раннехристианского священномученика Ермолая Никомедийского.

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Что нельзя делать на Ермолаев день 8 августа?

женщинам на Ермолаев день запрещено выходить в поле

под запретом также вязанье и шитье - это может принести несчастье в семейной жизни

нельзя начинать новых дел, ругаться и сквернословить

нельзя рассказывать плохие сны до заката, иначе сбудутся

из дома не стоит ничего отдавать (особенно рабочие инструменты).

Приметы на Ермолаев день 8 августа

Традиционными блюдами на Ермолаев день были окрошка и винегрет. Также начинался сбор яблок, но есть их до Яблочного Спаса было запрещено. Поэтому занимались заготовкой фруктов впрок: варили компоты и варенья, сушили, готовили настойки и сидр.

После обеда стоит заняться сбором лечебных трав - на Ермолаев день они обретают особую силу.

Хорошей приметой, судящей благополучие и мир в доме, считалось, если коты проявляют чрезмерную нежность: трутся об ноги, просят чтобы их погладили, ластятся, взбираются на руки.

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Другие праздники 8 августа

Международный день кошек

Международный день альпинизма

Международный день офтальмологии

Международный день бесконечности

День войск связи Украины.

Именины 8 августа

День ангела по православному церковному календарю отмечают Ермолай (Ермак) (народ Гермеса), Игнат (огненный), Моисей (спасенный (взятый) из воды), Прасковья (канун праздника, пятница), Сергей (из рода Сергиев, высокочтимый) и Федор (Божий дар), по католическому - Доминик (принадлежащий Богу, родившийся в воскресенье), Киприан (уроженец Кипра) и Эмилиан (соперник, упрямец, льстец).

Ранее мы рассказывали, что стоит взять с собой в путешествие за границу.

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