Запреты дня 7 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Летнюю
В пятницу, 7 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
В народе этот день прозвали Анна Летняя, Анна-холодница, Анна Зимоуказательница, Холодные утренники.
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Что нельзя делать на Анну Летнюю 7 августа 2020?
- обижать лошадей и употреблять в пищу конину
- выходить на улицу когда стемнеет
- устраивать громкие вечеринки и прочие излияния
- ругаться (ссора может затянуться на годы)
- сквернословить
- лениться
- пересаживать цветы
- заниматься починкой одежды и обуви.
Приметы на Анну Летнюю 7 августа 2020
Святой Анне молились о здоровье детей и появлении потомства. Также она считается покровительницей и хранительницей лошадей, поэтому на Анну Летнюю к животным относились с особым вниманием: не выводили работать в поле, купали, кормили лакомствами и украшали цветами, ленточками и бубенчиками.
В этот день занимались бором и заготовкой картофеля и грибов на зиму.
Доброй приметой считалось на Анну Летнюю обвенчаться, сыграть свадьбу или крестить детей.
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Другие праздники 7 августа 2020
- Международный день пива
- День собирания звезд
- День профессионального оратора.
Именины 7 августа 2020
День ангела 7 августа отмечают: Александр (защитник), Анна (благая), Евпраксия (процветание), Ираида (героиня), Макар (счастливый), Олимпиада (воспевающая небо), Христофор (чтящий Христа).
Ранее мы рассказывали о традициях католического Преображения Господня.
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