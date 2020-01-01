Приметы и запреты в день успения праведной Анны.

Запреты дня 7 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Летнюю pinterest.com

В пятницу, 7 августа 2020 года, православные христиане отмечают праздник успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

В народе этот день прозвали Анна Летняя, Анна-холодница, Анна Зимоуказательница, Холодные утренники.

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Что нельзя делать на Анну Летнюю 7 августа 2020?

обижать лошадей и употреблять в пищу конину

выходить на улицу когда стемнеет

устраивать громкие вечеринки и прочие излияния

ругаться (ссора может затянуться на годы)

сквернословить

лениться

пересаживать цветы

заниматься починкой одежды и обуви.

Приметы на Анну Летнюю 7 августа 2020

Святой Анне молились о здоровье детей и появлении потомства. Также она считается покровительницей и хранительницей лошадей, поэтому на Анну Летнюю к животным относились с особым вниманием: не выводили работать в поле, купали, кормили лакомствами и украшали цветами, ленточками и бубенчиками.

В этот день занимались бором и заготовкой картофеля и грибов на зиму.

Доброй приметой считалось на Анну Летнюю обвенчаться, сыграть свадьбу или крестить детей.

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Другие праздники 7 августа 2020

Международный день пива

День собирания звезд

День профессионального оратора.

Именины 7 августа 2020

День ангела 7 августа отмечают: Александр (защитник), Анна (благая), Евпраксия (процветание), Ираида (героиня), Макар (счастливый), Олимпиада (воспевающая небо), Христофор (чтящий Христа).

Ранее мы рассказывали о традициях католического Преображения Господня.

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