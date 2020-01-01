Гороскоп на 6 августа 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Можно начинать новые дела, вести переговоры, подписывать важные документы. Если перед вами стоит конкретная цель, то в это время вы будете приближаться к ней уверенными семимильными шагами. Недоброжелатели могут плести интриги за вашей спиной, поэтому не давайте им поводов для сплетен.
- Телец
Нужно хорошенько поработать, заняться поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сторицей. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных успехов.
- Близнецы
Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, поэтому на трудовом фронте можно не слишком усердствовать. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями, и даже общение с малознакомыми людьми вас порадует.
- Рак
Предстоит продумать план профессионального роста или просто составить список дел, которыми придется заниматься в ближайшее время. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых вы не слишком нуждаетесь.
- Лев
В профессиональных делах постарайтесь не проявлять излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если вас об этом попросят. Для новых деловых и романтических знакомств сейчас не самое удачное время.
- Дева
День может оказаться напряженным из-за окружающих, точнее их раздражительности и несговорчивости. Прежде чем вспылить в ответ, подумайте, насколько важны для вас существующие отношения, поскольку в данный период вы способны их разорвать.
- Весы
Будьте энергичны, общительны и дружелюбны. Если в свой адрес вы услышите слова критики, не обижайтесь. Обдумайте сказанные слова, взвесьте их, и если все-таки посчитаете, что к вам незаслуженно придираются, то гните свою линию, не переходя на крик и оскорбления.
- Скорпион
Если вы хотите сменить работу — для этого наступил благоприятный период. В любом случае, в профессиональной сфере вас ждет много различных деловых предложений. Не бойтесь ошибиться с выбором и доверьтесь своей интуиции — она вас не подведет.
- Стрелец
В этот день необходимо ответственно отнестись к выполнению своих обязанностей. Нужно демонстрировать деловую активность стараться находить выход из любых ситуаций заниматься развитием ранее начатых дел. Период благоприятен для учебы, встреч со старыми друзьями и расширения кругозора.
- Козерог
Подходящее время для отдыха. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Хорошо собираться в группы, обсуждать общие проблемы. Удачен переход на новую работу.
- Водолей
День пролетит в хлопотах. Наполните свой рабочий график плотнее различными делами. Сейчас удачное время для наведения порядка в своих бумагах, для создания и укрепления деловых связей. Обратите внимание на свое здоровье.
- Рыбы
Многое само будет плыть вам в руки. Берите то, что кажется наиболее перспективным! Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться по служебной лестнице. В любом случае, положением дел вы останетесь вполне довольны.
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