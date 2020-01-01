А также приметы и другие праздники в этот день.

Запреты дня 6 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Бориса и Глеба pinterest.com

В четверг, 6 августа 2020 года, православные христиане чтут память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (Романа и Давида в крещении).

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Что нельзя делать на Бориса и Глеба 6 августа 2020?

выходить (работать) в поле запрещено - к пожару

нельзя рубить и обрабатывать дерево на строительство: здание получится неустойчивым, а в жилом доме будут постоянно ссориться

не стоит также много болтать - пустые разговоры могут разгневать святых.

Приметы на Бориса и Глеба 6 августа 2020

Несмотря на то, что на Бориса и Глеба тяжелый труд под запретом, без дела в этот день все же не сидели: женщины собирали и заготавливали впрок ягоды черемухи, мужчины - занимались изготовлением веников для бани.

После заготовки было принято ходить к друзьям и родным в гости и угощаться пирогами с ягодами.

Считалось, что на Бориса и Глеба нужно пересчитать все свои сбережения до восхода солнца - этот просто обряд принесет финансовый и деловой успех.

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Другие праздники 6 августа 2020

Международный день “Врачи мира за мир“

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Именины 6 августа 2020

День ангела согласно православным церковным святцам отмечают: Анатолий (восточный, восход солнца), Афанасий (бессмертный), Борис (наследник, помазанник Божий), Роман (римлянин), Глеб (наследник Бога), Давид (возлюбленный), Илларион (веселый), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ), Поликарп (многоплодный), Феофил (боголюбивый), Кристина (Христина) (посвященная Христу).

Ранее мы рассказывали, как поздравить родных и близких с Преображением Господним.

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