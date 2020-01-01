У кого именины 6 августа

Именины могут быть несколько раз в год.

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько.



Именины 6 августа отмечают:

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»

Глеб от древнескандинавского Готлиб - «наследник бога», «любимец богов», «под защитой богов» от древнегерманского Gottlieb: got - «бог» + lieb - «любовь» от славянских слов глоба, глыба - «жердь» или глеба - «почва», «земля»

Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»

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