Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 6 августа

Комментариев: 0
Именины могут быть несколько раз в год.
У кого именины 5 августа
У кого именины 5 августа
pinterest.com

Каждый человек помимо своего дня рождения отмечает еще и свои именины, т.е. день ангела – того святого, в честь которого он был назван. И таких дней может быть несколько.

Именины 6 августа отмечают:

  • Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
  • Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
  • Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
  • Глеб от древнескандинавского Готлиб - «наследник бога», «любимец богов», «под защитой богов» от древнегерманского Gottlieb: got - «бог» + lieb - «любовь» от славянских слов глоба, глыба - «жердь» или глеба - «почва», «земля»
  • Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
  • Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
  • Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
  • Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
  • Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
  • Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
  • Кристина женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus - «христианка»

Ранее мы публиковали лучшие фильмы-головоломки.

Поделись:
Теги: именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь