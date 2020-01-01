У кого именины 5 августа

По церковному православному календарю 5 августа отмечается 6 именин.

Люди издавна давали имена своим детям в соответствии со святками – церковным календарем почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего стояла дата рождения ребенка, то имя и выбирали для сына или дочки. Считалось, что человек получал своего ангела-хранителя, который оберегал его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год, в отличие от дня рождения.

Именины 5 августа отмечают:

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»

Виталий от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»

Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»

Трофим от древнегреческого имени Трофимос - «кормилец», «питомец», «воспитанник»

Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»

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