Гороскоп на 4 августа 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
В этот день вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность – вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.
- Телец
Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если сегодня поступят интересные предложения, принимайте их не раздумывая. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее.
- Близнецы
Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить просчеты. Не вступайте в споры и конфликты, особенно с близкими людьми. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения, а постарайтесь выслушать и понять.
- Рак
Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно – это избавит вас от многих волнений и разочарований. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.
- Лев
Вас ожидает много дел. Добившись успеха в одном деле, принимайтесь за следующее. Медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Если вы не обременены семейными узами, будьте готовы к перспективному знакомству.
- Дева
Нужно проявить максимум тактичности. Если вам понадобится помощь, дождитесь более подходящего момента. Не упустите шанс расширить свое дело, завести полезные связи. День будет гармоничным для всего, что касается любви.
- Весы
Сейчас все пойдет по накатанной дорожке, и никаких эмоциональных всплесков возникнуть не должно. Проблемы могут появиться из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.
- Скорпион
Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Лучше всего подождать, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.
- Стрелец
Это время подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку не исключены интриги со стороны недоброжелателей. Позаботьтесь о своем здоровье.
- Козерог
Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте очень внимательны. Личная жизнь порадует потеплением отношений. Хорошее время для обустройства быта, ремонта, покупок.
- Водолей
Что касается делового поприща, то здесь ситуация не будет безоблачной. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.
- Рыбы
На данный день можно планировать сложные переговоры, встречи с деловыми партнерами. Не отказывайтесь от планов, которые на первый взгляд кажутся авантюрными. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то, взявшись за дело, вам удастся реализовать свои замыслы.
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