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У кого именины 4 августа?

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Поздравления принимают не так много именинников.
У кого именины 4 августа?
У кого именины 4 августа?
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Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. 

  • Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
  • Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
  • Магдалина от имени евангельской Марии Магдалины - «из Магдалы» (так называлось селение на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - «завивающая волосы»
  • Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»

Ранее мы публиковали лучшие фильмы-головоломки.

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Теги: именины
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