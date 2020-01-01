У кого именины 4 августа?
Поздравления принимают не так много именинников.
Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых.
- Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
- Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
- Магдалина от имени евангельской Марии Магдалины - «из Магдалы» (так называлось селение на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - «завивающая волосы»
- Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
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