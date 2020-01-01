У кого именины 4 августа?

Поздравления принимают не так много именинников.

У кого именины 4 августа? pinterest.com

Значения имен передают характер и внутренние качества человека, названного в честь кого-то из святых. Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Магдалина от имени евангельской Марии Магдалины - «из Магдалы» (так называлось селение на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - «завивающая волосы»

Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная» Ранее мы публиковали лучшие фильмы-головоломки.

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