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Запреты дня 4 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на День Марии Магдалины

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Кому покровительствует и о чем просить святую?
Мария Магдалина. Картина Карло Дольчи
Мария Магдалина. Картина Карло Дольчи
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Во вторник, 4 августа 2020 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной Марии Магдалины - мироносицы и одной из самых преданных последовательниц Иисуса Христа.

День памяти святой в народе прозвали Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья Искусница, Мироносица, Росная Оконница, Марьи Добрый День, Марья Поцелуйница, Марья Сладостница.

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Что нельзя делать День Марии Магдалины 4 августа 2020?

  • пасти скот - луговая трава на Марьин день может отравить животных
  • нельзя работать, особенно в поле или огороде (на открытом пространстве, где может ударить молния)
  • ругань, ссоры, сквернословие также под запретом
  • нельзя заниматься тестом (вымешивать, печь, жарить и т. д.) - дурная примета, которая может принести финансовые проблемы
  • не стоит на Марьин день выходить на улицу после захода солнца, а в грозу - опасно и днем.

Приметы в День Марии Магдалины 4 августа 2020

Марьин день считался женским днем, поэтому много внимания уделялось именно уходу за внешностью. К святой обращались с просьбами о здоровье и красоте, в этот день также собирали росу, чтобы умываться ею, делали маски из свежих ягод и заготавливали травы для косметических целей впрок.

Собирали ягоды и для зимних заготовок.

Солнце на Марьин день считалось целебным, а его свет - очищающим. Поэтому 4 августа хозяйки снимали и стирали шторы, мыли окна в доме, чтобы впустить в жилище как можно больше целительного света.

В ночь с 3 на 4 августа снятся вещие сны, предупреждающие об опасности. Рассказывать свои сновидения никому нельзя - плохая примета.

Мария Магдалина - покровительница аптекарей и парикмахеров. В молитвах к ней обращаются за избавлением от вредных привычек, смертных грехов и искушений, а также за защитой от нечистой силы и дурного глаза.

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Другие праздники 4 августа 2020

  • День рождения шампанского
  • День спелеолога
  • День одинокой работающей женщины.

Именины 4 августа 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агапий (любимый), Алексей (защитник), Зиновий (жизнь Зевса), Корней (Корнилий) (рог), Мария (горечь, любимая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Фока (тюлень), по католическому - Доминик (господский, принадлежащий Богу) и Иван (благодать Божья).

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Источник: ivona)bigmir.net

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