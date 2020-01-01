Будьте готовы к тому, что все захотят перебросить на вас свои обязанности.

Гороскоп на 3 августа 2020 года для всех знаков зодиака depositphotos.com

Овен

Предчувствие скорых перемен к лучшему в личной жизни не обманет. Скоро случится что-то очень приятное для вас.

Телец

Самочувствие позволит вам весь день быть активным, вечер можно провести в объятиях любимого партнера.

Близнецы

Поддерживайте иммунитет, чтобы не заболеть. Неприятности со здоровьем, появившиеся сегодня, могут иметь затяжной характер. Сделайте все возможное для профилактики.

Рак

Не исключено, что вы получите поддержку от влиятельного человека, что даст возможность стартовать с собственным проектом.

Лев

Грядут перемены в личной жизни, вы отреагируете на них правильно, если доверитесь только себе.

Дева

Выбирайте сегодня для себя самые важные и амбициозные проекты, у вас на все хватит сил! Используйте момент по максимуму.

Весы

Держите эмоции под контролем, возможно, вы столкнетесь с некоторыми неожиданными событиями.

Скорпион

Период депрессивного настроения нужно просто пережить, не срываясь на близких.

Стрелец

Креатив— ваша сильная сторона (сегодня и всегда). Мыслите нестандартно, чтобы добиться цели.

Козерог

Звезды указывают на высокую вероятность конфликтов с начальством или коллегами.

Водолей

Львиную долю дня придется посвятить домашним и бытовым проблемам.

Рыбы

Не исключено, что отношения с близкими усложнят неожиданные новости. Они повлияют и на ваше настроение.⁣⁣

Ранее мы писали, что нельзя делать 3 августа.