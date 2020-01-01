Гороскоп на 3 августа 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Предчувствие скорых перемен к лучшему в личной жизни не обманет. Скоро случится что-то очень приятное для вас.
- Телец
Самочувствие позволит вам весь день быть активным, вечер можно провести в объятиях любимого партнера.
- Близнецы
Поддерживайте иммунитет, чтобы не заболеть. Неприятности со здоровьем, появившиеся сегодня, могут иметь затяжной характер. Сделайте все возможное для профилактики.
- Рак
Не исключено, что вы получите поддержку от влиятельного человека, что даст возможность стартовать с собственным проектом.
- Лев
Грядут перемены в личной жизни, вы отреагируете на них правильно, если доверитесь только себе.
- Дева
Выбирайте сегодня для себя самые важные и амбициозные проекты, у вас на все хватит сил! Используйте момент по максимуму.
- Весы
Держите эмоции под контролем, возможно, вы столкнетесь с некоторыми неожиданными событиями.
- Скорпион
Период депрессивного настроения нужно просто пережить, не срываясь на близких.
- Стрелец
Креатив— ваша сильная сторона (сегодня и всегда). Мыслите нестандартно, чтобы добиться цели.
- Козерог
Звезды указывают на высокую вероятность конфликтов с начальством или коллегами.
- Водолей
Львиную долю дня придется посвятить домашним и бытовым проблемам.
- Рыбы
Не исключено, что отношения с близкими усложнят неожиданные новости. Они повлияют и на ваше настроение.
Ранее мы писали, что нельзя делать 3 августа.
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