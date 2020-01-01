Запреты дня 3 августа 2020: Чего нельзя делать в полнолуние

Запреты и суеверия Полнолуния, которые рекомендуют соблюдать астрологи.

Запреты дня 3 августа 2020: чего нельзя делать в полнолкние pinerest.com

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Завтра, в понедельник 3 августа 2020, произойдет Полнолуние. По киевскому времени оно случится в 18 часов 59 минут . День, в который Луна становится полной, влияет на жизнь и самочувствие людей. Предлагаем узнать, чего нельзя делать 3 августа 2020 в Полнолуние.

Августовское полнолуние в 2020 пройдет под знаком Водолея. Этот период характеризуется абсолютной раскрепощенностью, свободой мысли и творческими поисками, которые будут влиять на последующую жизнь.

Не стоит поддаваться искушению и всяческим провокациям, которые могут подстерегать 3 августа.

В это время стоит использовать свой креатив, делать подарки и сюрпризы близким и всячески использовать свое творческое начало.

Однако день богат и некоторыми запретами, которые помогут избежать беды.

Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа

​Чтобы не пойти на поводу у Водолея и не впасть в полнейшую анархию, не нужно:

ни в коем случае нельзя показывать свое я и утверждаться за чужой счет, не нужно манипулировать людьми

не стоит поддаваться сеюминутным эмоциям и бросаться в омут с головой - можно на завтра пожалеть о содеянном

не стоит обострять конфликты между людьми, поддаваться повышенной агрессивности

не стоит принимать решения, которые могут повлиять на последующую жизнь, круто изменить судьбу.

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