Запреты дня 3 августа 2020: Чего нельзя делать в полнолуние
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Завтра, в понедельник 3 августа 2020, произойдет Полнолуние. По киевскому времени оно случится в 18 часов 59 минут . День, в который Луна становится полной, влияет на жизнь и самочувствие людей. Предлагаем узнать, чего нельзя делать 3 августа 2020 в Полнолуние.
Августовское полнолуние в 2020 пройдет под знаком Водолея. Этот период характеризуется абсолютной раскрепощенностью, свободой мысли и творческими поисками, которые будут влиять на последующую жизнь.
Не стоит поддаваться искушению и всяческим провокациям, которые могут подстерегать 3 августа.
В это время стоит использовать свой креатив, делать подарки и сюрпризы близким и всячески использовать свое творческое начало.
Однако день богат и некоторыми запретами, которые помогут избежать беды.
- Что нельзя делать во время полнолуния 3 августа
Чтобы не пойти на поводу у Водолея и не впасть в полнейшую анархию, не нужно:
- ни в коем случае нельзя показывать свое я и утверждаться за чужой счет, не нужно манипулировать людьми
- не стоит поддаваться сеюминутным эмоциям и бросаться в омут с головой - можно на завтра пожалеть о содеянном
- не стоит обострять конфликты между людьми, поддаваться повышенной агрессивности
- не стоит принимать решения, которые могут повлиять на последующую жизнь, круто изменить судьбу.
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