Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Что вас ждет в эту субботу?

Овен

Даже если сегодня вы чувствуете себя независимым, не стоит портить отношения с людьми, которые могут сделать вам одолжение в будущем.

Телец

Неприятности вы можете создать себе сами, разбрасываясь пустыми обещаниями, о которых сразу же забудете сами.

Близнецы

Старайтесь говорить поменьше, из-за эмоционального напряжения вы можете сказать много лишнего.

Рак

Не бойтесь вслух высказывать свои идеи, даже если придется поспорить со скептиками, в итоге вы окажетесь в выигрыше.

Читай также: Посевной календарь на август 2020 (по дням): Что посадить?

Лев

Вы сможете произвести удачное первое впечатление, не бойтесь новых знакомств и неформального общения.

Дева

Придется убеждать близких в своей правоте, для этого вам понадобятся очень крепкие аргументы, а не эмоции.

Весы

Займитесь самыми важными делами до обеда, скорее всего, вечером вы будете способны только отдыхать.

Скорпион

День будет очень продуктивным при условии, что вы его правильно спланируете.

Стрелец

Любые переговоры вы проведете на отлично, сможете переубедить даже самого заядлого скептика.

Козерог

Не позволяйте себе грубых высказываний в адрес посторонних людей, иначе из-за несдержанности возникнут проблемы. Ваша репутация окажется под угрозой.

Водолей

Власть имущие будут готовы дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Главное, решитесь попросить.

Рыбы

Чтобы день прошел в позитивном ключе, старайтесь и думать позитивно. Нет смысла расстраиваться из-за мелочей.

Ранее мы писали, что нельзя делать 1 августа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.