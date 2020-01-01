У кого именины 1 августа?

Кто принимает поздравления в первый день августа?

У кого именины 1 августа? depositphotos.com

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни. У кого именины 1 августа: Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»

Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»

Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»

Тихон в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»

Евгения женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»

Милица от славянского корня мил - «милая» Ранее мы писали, где отдохнуть недалеко от Киева.

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