У кого именины 1 августа?
Кто принимает поздравления в первый день августа?
Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.
У кого именины 1 августа:
- Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
- Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
- Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
- Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
- Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
- Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
- Тихон в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»
- Евгения женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
- Милица от славянского корня мил - «милая»
Ранее мы писали, где отдохнуть недалеко от Киева.
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