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У кого именины 1 августа?

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Кто принимает поздравления в первый день августа?
У кого именины 1 августа?
У кого именины 1 августа?
depositphotos.com

Раньше выбор имени ребенка ограничивался списком святых, чьи праздники приходились на день рождения или ближайшие дни.

У кого именины 1 августа:

  • Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
  • Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
  • Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
  • Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
  • Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
  • Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
  • Тихон в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»
  • Евгения женская форма от Евгений, происходящего от древнегреческого имени Эугениос (от слова эугенес) - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
  • Милица от славянского корня мил - «милая»

Ранее мы писали, где отдохнуть недалеко от Киева.

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Теги: именины
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