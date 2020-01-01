Приметы и суеверия дня, которых придерживались предки, чтобы привлечь удачу .

Запреты дня 1 августа 2020: Чего категорически нельзя делать на Мокрину pinerest.com

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В субботу, 1 августа 2020, православная церковь чтит память преподобной Макрины Капподокийской. Святая жила в IV веке в монастыре и запомнилась силой веры и благочестием.

Святой Макрине молятся в разных интенциях, также о здравии и укреплении веры.

В народе праздник получил название Мокрины, имя святой адаптировали к местному произношению и связали с дождливой погодой, которую зачастую наблюдали в этот день. К слову, дождю на Мокрины радовались - ведь он сулил богатый урожай.

Предлагаем узнать, что в народе было принято делать на Мокрины Капподокийской 1 августа и чего категорически нельзя делать в этот день:

Что принято было делать на Мокрины 1 августа

Если 1 августа погода была сухой - крестьяне нарочно вызывали дождь, проводили так называемый обряд “мокрин“. В центре обряда была девушка, рожденная именно 1 августа. Ее празднично наряжали в яркую одежду и украшения - в таком облачении она несла дар реке - колосья. По легенде, река передавала дар небесам, которые после посылали на землю дождь. Кстати, с этим красивым обрядом был связан запрет - мужчинам не стоило ходить 1 августа к реке, чтобы “не спугнуть“ приношение даров.

Считалось, что если мужчина подсмотрит обряд - в деревне беда может случится.

Если же на Мокрины и так шел дождь - то красиво наряженная тезка святой весь день сидела дома, чтобы дожди не усугубились.

Чего нельзя было делать 1 августа на Мокрины

Запреты этого дня были также связаны с обрядами на Мокрины, например нельзя было:

без надобности выходить из дому. Чтобы не накликать немилость духов - спокойнее было не покидать жилище.

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Также на Мокрины запрещено:

убивать животных, даже с целью насытиться. Пролитая в этот день кровь, по народным поверьям, могла еще долго накладывать отпечаток на судьбу рода

хозяйки в этот день не квасили капусту, не солили огурцы и помидоры

на Мокрину нельзя было продавать и покупать лошадей.

Также в этот день существуют специальные приметы:

Приметы дня 1 августа

Крестьяне заметили, что на Макринин день переставали кусаться оводы - потому праздник чтили и любили, поскольку после него скот спокойно можно было выводить пастись в поле.

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