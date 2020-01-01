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11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино

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Какими картинами вдохновляется известный режиссер?
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Квентин Тарантино - один из самых известных и успешных режиссеров современности. Его фильмы тут же растаскивают на цитаты, сложно представить сегодня мир кинематографа без работ Тарантино. Чем же вдохновляется маэстро? Топ фильмов, которые Квентин Тарантино считает лучшими в истории, составила для вас Ivona.

  • Хороший, плохой, злой (1966)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

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Фильм в жанре спагетти-вестернов, описывающий охоту и противостояние трех охотников за золотом Конфедерации в Америке в период Гражданской войны. Динамичный, с великолепной музыкой от Эннио Морриконе, незабываемой игрой актеров и режиссерской работой, “Хороший, плохой, злой“ быстро завоевал статус культового. Этим фильмом и по сей день вдохновляются многие писатели и режиссеры, отсылки на работу Серджио Леоне можно встретить во многих фильмах самого Тарантино (“Убить Билла“, “Бешенные псы“, “Криминальное чтиво“ и пр.).

  • Рио Браво (1959)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Еще один вестерн в списке Тарантино. Фильм повествует о противостоянии шерифа и его помощников банде злодея, чьего брата поймали и держат в заключении в городке под названием Рио Браво.

  • Прокол (1981)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Главный герой детективного триллера “Прокол“ Джек (исполняет Джон Траволта) - звукорежиссер, которому приходится озвучивать второсортыйе ужастики. Однажды, работая над одним из них, Джек улавливает на пленке посторонний шум, похожий на выстрел и звуки автомобильной аварии. Позже главный герой узнает, что на пленку записаны обстоятельства гибели известного политика, а значит у него на руках - неопровержимая улика преступного сговора. Стоит ли удивляться, что за Джеком открыли охоту сильные мира сего.

  • Таксист (1976)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

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Трэвис Бикл - водитель такси.  В силу своей работы ему приходится сталкиваться с различными людьми: малолетними проститутками, моралистами, сумасшедшими. Они делятся с таксистом своими мыслями и переживаниями, а он - долго “переваривает“ их, катаясь по ночному городу. На фоне бессонницы, а также устав от грязи, заполонившей улицы Нью-Йорка, Трэвис принимает решение - очистить город от скверны.

  • Его девушка Пятница (1940)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Сложно работать с бывшей женой, особенно если чувства к ней все еще не угасли. Хильди работает на Уолтера, и одним прекрасным утром сообщает бывшему супругу что увольняется и выходит замуж за другого. В надежде задержать любимую рядом как можно дольше, Уолтер дает Хильди последнее задание - взять интервью у приговоренного к смерти преступника.

  • Король-боксер (1972)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Чжао Чжихао только осваивает кунг-фу, но уже достиг немалых успехов. Ради того, чтобы стать великим мастером, защитить родную школу старца учителя и его красавицу-дочь, главные герой решается освоить технику Железной Ладони и дать отпор злодеям, терроризирующим его близких.

  • Ящик Пандоры (1929)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

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Лулу прекрасна и очаровательна. Лулу кружит голову всем, кто ее встречает. Лулу моментально влюбляет в себя. Это и дар, и проклятие девушки, которой просто хочется жить и веселиться. Легкомысленность Лулу запускает цепочку событий, которые приводят к гибели многих, а саму героиню в итоге толкают на темные переулки Лондона. Итак, ящик Пандоры открыт, сколько же еще несчастий он принесет?

  • Кэрри (1976)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Как бы Кэрри хотелось быть такой, как все - беззаботным подростком с простыми проблемами, вроде выбора платья на выпускной. Взамен ей досталась жестокая мать-фанатичка, издевательства со стороны сверстников и дар телекинеза, который девушка воспринимает скорее как проклятие. Но терпение Кэрри кончилось, а значит - спасайся, кто может!

  • Только ваш (1948)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Ревность до добра не доведет. Не стал исключением и дирижер Альфред де Картер, ему кажется, что его супруга Дафна нашла себе любовника. Из-за своего безрассудства ревнивец попадает в различные курьезные ситуации.

  • Пять гробниц по пути в Каир (1943)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

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В попытках скрыться от германских войск, британский солдат притворяется слугой в отеле. Правда, он не учел, что парень, чью личность он позаимствовал, должен выполнить опасное задание для нацистов.

  • Челюсти (1975)

11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино
imdb.com

Культовый фильм Стивена Спилберга, посвященный одному из самых суровых хищников - белой акуле, которая терроризирует курортный городишко в Новой Англии.

Ранее мы рассказывали, какие фильмы-головоломки стоит посмотреть.

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Источник: ivona)bigmir.net

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