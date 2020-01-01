Приметы и суеверия дня, которых придерживались предки, чтобы привлечь удачу .

Запреты дня 31 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Омеляна depositphotos.com

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В пятницу 31 июля 2020 православная церковь чтит память святого мученика Емилиана, IV века. Емилиан жил в городе Доростол, расположенном на берегу Дуная. Во время гонения на христиан он воспротивился императорскому указу и не отрекся от веры - за что и был казнен. В народе день памяти святого Емилиана переиначили в Омелянов день.

Во многих областях в это время заканчивали жатву и проводили определенные ритуалы с серпами (кое-где священники читали над ними молитву), пряча утварь до следующего года. Также в этот день посещали баню - и это тоже превращалось в целый ритуал с битьем ароматными вениками из соломы и полевых цветов и заговорами на здравие.

Предлагаем узнать, что можно и чего нельзя делать на Омеляна 31 июля 2020, чтобы привлечь в дом удачу.

Что нужно делать 31 июля на Омеляна

На Омеляна есть рекомендации для мужчин и женщин:

так, мужчины в большинстве своем днем были в поле, а после работ шли парится. Заходить в баню стоило с поклоном, чтобы уважить банного духа.

женщины на Омеляна начинали делать заготовки на зиму - варенья, соленья и любая другая консервация 31 июля удавалась.

Также на Омеляна существует ряд запретов.

Чего нельзя делать 31 июля на Омеляна

Чтобы не спугнуть удачу, в эти сутки нельзя:

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на Омеляна предки не выходили без надобности из дому, когда садилось солнце - в народе верили, что после заката в эти сутки разгуливает нечисть

не мели на Омеляна полы - древние считали, что с сором можно лишится здоровья, счастья и достатка.

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