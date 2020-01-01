Запреты дня 31 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Омеляна
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В пятницу 31 июля 2020 православная церковь чтит память святого мученика Емилиана, IV века. Емилиан жил в городе Доростол, расположенном на берегу Дуная. Во время гонения на христиан он воспротивился императорскому указу и не отрекся от веры - за что и был казнен. В народе день памяти святого Емилиана переиначили в Омелянов день.
Во многих областях в это время заканчивали жатву и проводили определенные ритуалы с серпами (кое-где священники читали над ними молитву), пряча утварь до следующего года. Также в этот день посещали баню - и это тоже превращалось в целый ритуал с битьем ароматными вениками из соломы и полевых цветов и заговорами на здравие.
Предлагаем узнать, что можно и чего нельзя делать на Омеляна 31 июля 2020, чтобы привлечь в дом удачу.
- Что нужно делать 31 июля на Омеляна
На Омеляна есть рекомендации для мужчин и женщин:
- так, мужчины в большинстве своем днем были в поле, а после работ шли парится. Заходить в баню стоило с поклоном, чтобы уважить банного духа.
- женщины на Омеляна начинали делать заготовки на зиму - варенья, соленья и любая другая консервация 31 июля удавалась.
Также на Омеляна существует ряд запретов.
- Чего нельзя делать 31 июля на Омеляна
Чтобы не спугнуть удачу, в эти сутки нельзя:
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- на Омеляна предки не выходили без надобности из дому, когда садилось солнце - в народе верили, что после заката в эти сутки разгуливает нечисть
- не мели на Омеляна полы - древние считали, что с сором можно лишится здоровья, счастья и достатка.
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