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Интригующий сюжет: ТОП-12 фильмов-головоломок для всех

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Что посмотреть на досуге, чтобы потренировать логическое мышление и фантазию .

Интригующий сюжет: ТОП-12 фильмов-головоломок для всех
Интригующий сюжет: ТОП-12 фильмов-головоломок для всех
depositphotos.com

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На досуге хочется отвлечься от работы и переключиться на что-то более простое и приятное - например удобно расположиться на диване под хороший фильм.

Однако, это совсем не повод давать мозгам застаиваться - ведь можно смотреть картины, которые прокачают мозг лучше любого кроссворда или сборника задач.

Ivona расскажет, какие фильмы будут держать в напряжении до последнего кадра и надолго останутся в памяти как “стоящее кино“.

  • Лекарство от здоровья (2016)

Странная и очень красивая картина о загадочной водолечебнице. 

По сюжету, главный герой картины получает важное задание на фирме: доставить в Нью-Йоркский офис высокое начальство, которое одно способно спасти компанию от разорения. Только вот “наверно сбрендивший“ главный босс давным-давно безвылазно находится в некоем санатории в горах - и не хочет его покидать ни за какие коврижки.

Приняв вызов, молодой человек отправляется в этот “рай на земле“ - водолечебницу для богачей, в которой спасают от любого недуга. Только вот странный момент: не выглядят пациенты больницы здоровыми - и на это тут же обращает внимание новоприбывший. Кроме того, периодически некоторых из гостей посещают ни то галлюцинации - ни то вправду мерзкие соседи по санаторию, увидев которых, хочется бежать из лечебницы со всех ног.

Странный фильм, который полюбят ценители красивой картинки. Это где-то даже в поле загадочных картин Босха или сюрреалиста Дали.

  • Экзамен (2009)

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Чтобы получить работу мечты - часто кандидаты готовы на многое. На собеседовании все мы стараемся проявить себя как способные и сообразительные претенденты. А что если работодатель решит устроить соискателям необычный экзамен, который превратится в игру, о правилах которой они даже не догадываются?

И что если эта затея превратится в борьбу на выживание, а заодно в тест на адекватность и человечность? Вот где-то в такую ситуацию и попадают герои “Экзамена“.

Картина, которая пощекочет нервы и наверняка удивит неожиданным финалом.

  • Охотники за разумом (2011)

Как действует маньяк, почему он совершает зверства и главное - как его вычислить - вопросы, которые кажутся риторическими. Однако, разум аналитика способен на многое - даже найти разгадку серии загадочных убийств и понять, кто способен на такое живодерство. А зрителям - кроме наблюдения за увлекательным сюжетом будет бонус - логические задачки для прокачки мозгов.

Фильм динамичен, небанален, не наскучит до самого конца. 

  • Лофт (2014)

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Как всем нам иногда хотелось бы, чтобы где-то на планете Земля было местечко для личных утех (возможно, грязных) - и чтобы за это нам ничего не было. В такую вот вольную территорию уверовали и герои этой картины - им судьба подбросила такое себе “свободное“ пространство - огромную квартиру для специфичных свиданий.

И все шло как по маслу, пока однажды в “свободном раю“ не обнаружили труп молодой женщины, принимавшей участие в этих самых любовных утехах.

Увлекательная, остросюжетная картина, которая точно не разочарует.

  • Треугольник (2014)

Погода на воде - дело серьезное, особенно если вы отправляетесь на яхте в открытом море. По сюжету, герои фильма сталкиваются со странными капризами природы, которые полностью опровергают все законы физики и здравого смысла. Но это еще не все. Похоже, погода это не главная проблема компании мореплавателей - по рации их вызывает женский голос, который кажется до боли знакомым. Кто эта девушка, кричащая о смерти команды своего корабля?

Интригующий фильм с настоящим хорошим саспенсом.

  • В высокой траве (2019)

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А это картина по книге Стивена Кинга - и этим уже почти предсказан “мега успех“. В центре сюжета - заросли высокой травы, которые становятся и главной локацией, и неким живым организмом и воротами в “непонятно куда“.

Любите будоражить суеверные страхи, которые живут где-то в нашем подсознании и нашептывают: “Не проходи под лестницей - она создает портал?“ - вам туда, прямо к просмотру картины. Стремный, сильный фильм о загадочном “нечто“, с которым столкнулись вполне реальные люди - и отчаянно ищут выход из ситуации. 

  • Жизнь Дэвида Гейла (2002)

А этот фильм о страхе без тени мистики или чертовщины - картина о угрозе смертной казни за преступление, которого герой, возможно, не совершал.

В центре истории - загадочное происшествие, после которого арестовали некоего Дэвида Гейла, университетского преподавателя и общественного активиста, изрядно подгадившего самому себе репутацию секс-связью со студенткой.

Однако, обвиняют его не в извращениях, а в жестоком убийстве близкой подруги и коллеги, которую нашли задушенной в собственной квартире. До исполнения смертного приговора - 3 дня, а известная журналистка нашла зацепки и пытается доказать невиновность Гейла.

  • Игра в имитацию (2014)

Картина, которую можно пересматривать вечно - и дело не только в харизме шикарного Бенедикта Камбербэтча. Время в фильме - разгар Второй мировой. Чтобы взломать код немецкой шифровальной машины Enigma британские власти привлекают к секретному проекту английского математика и логика Алана Тьюринга. Ученый, вместе с целой командой талантливых молодых людей, пытается создать машину, способную “обмануть“ изобретение врага.

Картина основана на реальных событиях и держит в напряжении до титров, которые, к слову, тоже информативны. 

  • Другие (2001)

А в этой картине есть все необходимое, чтобы не просто расшевелить пытливый ум, но и подключить самые глубоко спрятанные, под ложечкой сосущие детские страхи. Да-да, вам покажут атмосферный, старый семейный особняк, в котором основная часть мебели завешена и спрятана от чужих глаз, а на чердаке лежит альбом с жуткими посмертными фото.

В такой вот обстановочке и живут бесстрашная героиня Николь Кидман с детьми, страдающими от редкого заболевания. И все, как будто, у них идет ровно, но в один прекрасный день выясняется, что в доме, кроме героев, есть еще кто-то. Этот “кого-то“ явно принадлежит к “иному миру“ и хранит много-много семейных тайн.  

  • 1408 (2007)

Известный писатель, “король ужаса“ некогда потерял дочь - и навсегда разуверился в существовании загробной жизни. К суевериям и местечковым легендам он относится исключительно как к новым сюжетам для “страшилок“ и периодически ездит в командировки по местам привидений и массовых загадочных убийств.

Но однажды все меняется, когда автор романов закрывается в “проклятой“ отельной комнате 1408. Хотите пощекотать себе нервишки - включайте смело. 

  • Остров проклятых (2010)

Картина Мартина Скорсезе, которая за 10 лет стала классикой и за которую Леонардо ди Каприо рассчитывал получить свой первый Оскар - и судя по отзывам критиков и зрителей - не зря.

Федеральные маршалы прибывают с заданием в специальное медицинское учреждение, находящееся на Острове проклятых. По официальной версии, из психбольницы сбежала опасная пациентка - и ее нужно обязательно отыскать и вернуть в палату. Но на поверку все оказывается куда серьезнее: все врут и что-то скрывают, включая врачей; пациентки, возможно, никогда и не было, а разум главных героев, очевидно, играет с ними злую и опасную шутку.

  • Предчувствие (2007)

Героиня картины, которую воплотила неподражаемая Сандра Баллок - счастливая жена и мать семейства, которая не так давно переехала в новый просторный дом и ведет спокойную жизнь в небольшом американском городке, по сюжету.

Однако все меняется, когда ей снится реалистичный сон о смерти мужа, который она запомнила до мельчайших деталей. И все бы ничего - но через какое-то время женщина просыпается в постели одна без малейшего намека на то, куда подевался супруг. Картина, которая заставит работать ваши “маленькие серые клеточки“.

Ранее мы писали, какие картины 2019-2020 можно скачать в открытом доступе. 

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Теги: что посмотреть, кино, хорошее кино, головоломка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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