30 июля почитают память двух святых покровителей, им молятся в разных потребностях.

Запреты дня 30 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Марины Лазоревой depositphotos.com

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В четверг 30 июля 2020 православная церковь вспоминает сразу двоих святых праведников - Марину и Лазаря.

В этот день крестьяне побаивались гроз с молниями и гадали на них о будущем. Праздник, смешав оба имени святых, прозвали в народе Марины Лазоревой.

Великомученица Марина, по преданию, приняла мученическую смерть за веру в начале IV века из-за того, что отказалась принять любовь римского префекта и отречься от Христа. Святой Лазарь из города Магнезии - христианский аскет, который жил в XI в недалеко от Эфеса. Вокруг его монашеского поселения со временем основали монастырь.

В день 30 июля святым молятся в различных потребностях, в том числе - о здравии и укреплении веры. Крестьяне в этот период начинали задумываться о приближающихся холодах и делать приготовления по хозяйству к осени.

Предлагаем узнать, чего нельзя делать 30 июля 2020 на Марины Лазоревой, чтобы не спугнуть удачу.

Чего нельзя делать 30 июля

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На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя. Такие явления вызывали пожары, также им приписывали “иссушение“ зрения. О голубых вспышках зарниц на Марины - «зоре с лазорями» — даже сложили легенду.

В народе считали, что они возникают в день рождения морской царевны Марины, которая бросила отца и сбежала к людям на землю. По преданию, вспоминая свою дочь, царь морской гневается молниями.

Также в день Марины и Лазаря существует ряд запретов:

нельзя смотреть на молнии - к несчастью и бедности

свататься, отмечать свадьбы, устраивать пышные гулянья - добра от таких торжеств не жди

принимать важные решения - в этот день интуиция и рациональный подход могут обманывать

транжирить деньги, вести себя расточительно - иначе финансов не будет в доме

отказывать в помощи близким и даже незнакомым людям

собирать в лесу грибы, рубить в лесу дрова - лесные пожары также возможны, в народе им придавали огромное значение.

По дню 30 июля гадали на осеннюю погоду.

Приметы 30 июля 2020

Чтобы предугадать, какой будет погода осенью - можно просто посмотреть на погоду в день Марины с Лазарем и еще несколько дней после праздника. В народе верили: как на Марину Лазореву - такой и осень будет.

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