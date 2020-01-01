Гороскоп на 30 июля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
Читай также: Что нельзя есть натощак: правда и мифы
Вам придётся сейчас заниматься различными ремонтными работами. Если вы ещё не сменили свою работу, то в этот день появится возможность это сделать.
- Телец
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся задач, составлением планов на последующие дни.
- Близнецы
Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.
- Рак
День благоприятный во многих отношениях, так что реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма.
- Лев
На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры.
- Дева
Не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством.
- Весы
Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог.
- Скорпион
В данный период следует воздержаться от острых дискуссий, споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу.
- Стрелец
Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данное время располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски.
- Козерог
В это время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения.
- Водолей
Вряд ли данный день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить.
- Рыбы
Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите нетривиально, и все получится. Единственное, следует избегать рискованных мероприятий и предложений.
Ранее мы писали, что нельзя делать 30 июля.
Полная версия правил