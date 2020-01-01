Гороскоп на 30 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Самое время действовать!

Овен

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Вам придётся сейчас заниматься различными ремонтными работами. Если вы ещё не сменили свою работу, то в этот день появится возможность это сделать.

Телец

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся задач, составлением планов на последующие дни.

Близнецы

Сейчас идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать.

Рак

День благоприятный во многих отношениях, так что реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма.

Лев

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры.

Дева

Не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством.

Весы

Ваши деловые качества могут сослужить хорошую службу. С осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог.

Скорпион

В данный период следует воздержаться от острых дискуссий, споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу.

Стрелец

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данное время располагает к гармоничным отношениям в семье. В личную жизнь стоит внести яркие краски.

Козерог

В это время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения.

Водолей

Вряд ли данный день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить.

Рыбы

Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите нетривиально, и все получится. Единственное, следует избегать рискованных мероприятий и предложений.

Ранее мы писали, что нельзя делать 30 июля.