У кого именины 30 июля?
Кого из знакомых нужно будет поздравить?
В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и того же святого, также одно и то же имя носят многие святые. Поэтому необходимо найти в церковном календаре день памяти соименитого с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут ваши именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, будет вашим небесным покровителем. Если у него есть и другие дни памяти, то для вас эти даты станут «малыми именинами».
Именины 30 июля отмечают:
- Леонид от древнегреческого имени Леонидас - «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
- Вероника от древнегреческого имени Ференике: феро - «нести», «приносить» + нике - «победа»
- Маргарита от позднелатинского имени Margarita, происходящего от древнегреческого маргаритес - «жемчужина»
- Марина женская форма от Марин, происходящего от римского родового имени Marinus - «морская»
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