Гороскоп на 29 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Овен
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Сегодня старайтесь браться за какие-то новые дела, стремитесь к новой работе, могут быть новые перспективные предложения.
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Телец
Сегодня старайтесь быть быстрым и лёгким как свежий ветер, обновляйте свою жизнь, изучайте новые направления, легко расставайтесь с прошлым и ищите свое будущее.
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Близнецы
Сегодня избегайте иллюзий, сомнительных дел и завышенных ожиданий, разные обещания и контакты с людьми стоит воспринимать сдержанно.
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Рак
День благоприятен для работы, карьеры, продвижения в обществе, какие-то дела могут идти легко и быстро, приносить хороший результат.
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Лев
Сегодня старайтесь не сидеть на месте, если в какой-то сфере жизни есть проблемы, которые не решаются, оставьте их в прошлом и приносите в свою жизнь что-то новое, отказывайтесь от прежних обязательств, тяжб, конфликтных дел.
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Дева
Сегодня благоприятны дела, связанные с созидательным трудом, строительством, новая работа, улучшение положения в доме и хозяйстве.
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Весы
Сегодня старайтесь встречаться, общаться с разными людьми, заводить полезные контакты.
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Скорпион
Сегодня стоит подводить итоги достигнутого, в работе, в отношениях, осмотритесь вокруг и подумайте к чему вы пришли, устраивает ли вас окружающая действительность.
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Стрелец
Сегодня перед вами может быть нелёгкий выбор, два пути, выбор между людьми, обострение разных любовных треугольников и противоречий, многое зависит от того кто на вас влияет.
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Козерог
Сегодня присматривайтесь своему окружению, можете выявить недоброжелателей, узнать интересную информацию.
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Водолей
Сегодня следите за своим здоровьем, настроением и энергетикой, избегайте каких-то ситуаций зависимого характера, судьба может приносить вам испытания.
Рыбы
Сегодня вы можете столкнуться с хитростью, вероломством и обманами , будьте внимательны чтобы не попасть в козни коварных людей.
Ранее мы писали, что нельзя делать 29 июля.
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