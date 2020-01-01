Гороскоп на 29 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня нужно прислушиваться к себе, а не к советам окружающих.

Овен

Читай также: Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью

Сегодня старайтесь браться за какие-то новые дела, стремитесь к новой работе, могут быть новые перспективные предложения.

⠀⠀⠀

Телец

Сегодня старайтесь быть быстрым и лёгким как свежий ветер, обновляйте свою жизнь, изучайте новые направления, легко расставайтесь с прошлым и ищите свое будущее.

⠀⠀⠀

Близнецы

Сегодня избегайте иллюзий, сомнительных дел и завышенных ожиданий, разные обещания и контакты с людьми стоит воспринимать сдержанно.

⠀⠀⠀

Рак

День благоприятен для работы, карьеры, продвижения в обществе, какие-то дела могут идти легко и быстро, приносить хороший результат.

⠀⠀⠀

Лев

Сегодня старайтесь не сидеть на месте, если в какой-то сфере жизни есть проблемы, которые не решаются, оставьте их в прошлом и приносите в свою жизнь что-то новое, отказывайтесь от прежних обязательств, тяжб, конфликтных дел.

⠀⠀⠀

Дева

Сегодня благоприятны дела, связанные с созидательным трудом, строительством, новая работа, улучшение положения в доме и хозяйстве.

⠀⠀⠀

Весы

Сегодня старайтесь встречаться, общаться с разными людьми, заводить полезные контакты.

⠀⠀⠀

Скорпион

Сегодня стоит подводить итоги достигнутого, в работе, в отношениях, осмотритесь вокруг и подумайте к чему вы пришли, устраивает ли вас окружающая действительность.

⠀⠀⠀

Стрелец

Сегодня перед вами может быть нелёгкий выбор, два пути, выбор между людьми, обострение разных любовных треугольников и противоречий, многое зависит от того кто на вас влияет.

⠀⠀⠀

Козерог

Сегодня присматривайтесь своему окружению, можете выявить недоброжелателей, узнать интересную информацию.

⠀⠀⠀

Водолей

Сегодня следите за своим здоровьем, настроением и энергетикой, избегайте каких-то ситуаций зависимого характера, судьба может приносить вам испытания.



Рыбы

Сегодня вы можете столкнуться с хитростью, вероломством и обманами , будьте внимательны чтобы не попасть в козни коварных людей.

Ранее мы писали, что нельзя делать 29 июля.