У кого именины 25 июля?
Ivona расскажет, кому предстоит отметить День ангела 25 июля 2020 года согласно православному церковному календарю.
Именины 25 июля 2020 года отмечают:
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древнегреческое мужское имя, прежде служившее эпитетом для бога Диониса. Означает “вступающий в бой“.
- Арсений
имя древнегреческого происхождения. От Αρσένιος - мужчина, мужской, мужественный.
- Вероника
древнегреческое женское имя, означает - приносящая победу.
- Гавриил
древнееврейское мужское имя, часто трактуется как “помощник Бога“ или “сила Божья“.
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мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.
- Михаил
еврейское мужское имя, означает “тот, кто как Бог“ или “подобный Богу“.
- Прокл
древнегреческое мужское имя, означает “многославный“ или “всеславный“.
- Симон
мужское еврейское имя. Означает “услышанный“ или “услышанный Богом“.
- Федор
древнегреческое мужское имя, “Божий дар“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 25 июля 2020.
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