Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У кого именины 25 июля?

Комментариев: 0
Именинники и именинницы ждут своих поздравлений!
У кого именины 25 июля?
У кого именины 25 июля?
pinterest.com

Ivona расскажет, кому предстоит отметить День ангела 25 июля 2020 года согласно православному церковному календарю.

Именины 25 июля 2020 года отмечают:

древнегреческое мужское имя, прежде служившее эпитетом для бога Диониса. Означает “вступающий в бой“.

  • Арсений

имя древнегреческого происхождения. От Αρσένιος - мужчина, мужской, мужественный.

  • Вероника

древнегреческое женское имя, означает - приносящая победу.

  • Гавриил

древнееврейское мужское имя, часто трактуется как “помощник Бога“ или “сила Божья“.

мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.

  • Михаил 

еврейское мужское имя, означает “тот, кто как Бог“ или “подобный Богу“.

  • Прокл

древнегреческое мужское имя, означает “многославный“ или “всеславный“.

  • Симон

мужское еврейское имя. Означает “услышанный“ или “услышанный Богом“.

  • Федор

древнегреческое мужское имя, “Божий дар“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 25 июля 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День ангела, именины, имена для девочек, имена для девочки, имена для мальчиков, имена для мальчика, лето 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь