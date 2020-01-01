Именинники и именинницы ждут своих поздравлений!

У кого именины 25 июля? pinterest.com

Ivona расскажет, кому предстоит отметить День ангела 25 июля 2020 года согласно православному церковному календарю.

Именины 25 июля 2020 года отмечают:

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древнегреческое мужское имя, прежде служившее эпитетом для бога Диониса. Означает “вступающий в бой“.

Арсений

имя древнегреческого происхождения. От Αρσένιος - мужчина, мужской, мужественный.

Вероника

древнегреческое женское имя, означает - приносящая победу.

Гавриил

древнееврейское мужское имя, часто трактуется как “помощник Бога“ или “сила Божья“.

мужское имя еврейского происхождения, “благодать Божья“.

Михаил

еврейское мужское имя, означает “тот, кто как Бог“ или “подобный Богу“.

Прокл

древнегреческое мужское имя, означает “многославный“ или “всеславный“.

Симон

мужское еврейское имя. Означает “услышанный“ или “услышанный Богом“.

Федор

древнегреческое мужское имя, “Божий дар“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 25 июля 2020.

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