Запреты дня 25 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Проклов день
В субботу, 25 июля 2020 года, православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Иларии.
В народе этот день прозвали Прокловым, Прокл Плакальщик или Прокл - великие росы.
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Что нельзя делать на Проклов день 25 июля 2020?
- нельзя принимать еду из чужих рук, даже если угощение предлагает близкий вам или хорошо знакомый человек - все его беды и несчастья могут перейти к вам
- кроме того брать или давать в долг в Проклов день также не стоит
- из домашних дел можно заниматься только приготовлением пищи
- плакать на Проклов день - плохая примета, особенно для женщин. Считается, что слезы, пролитые 25 июля не иссякнут еще целый год
- нельзя есть сладкое.
Приметы на Проклов день 25 июля 2020
Проклов день также в народе прозвали Прокл Плакальщик, так как из-за высокой влажности в этот летний период выпадало очень много росы. Считалось, что 25 июля она приобретает целебные свойства. Поэтому ее собирали в небольшие емкости, давали больным в качестве лекарства, умывались ею, чтобы прояснить ум и продлить красоту. Росой также обтирали младенцев, детей и беременных женщин, чтобы уберечь и от дурного глаза и нечистой силы.
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Другие праздники 25 июля 2020
- День памяти Владимира Высоцкого
- День зубного техника.
Именины 25 июля 2020
День ангела в этот день отмечают Антон (вступающий в бой), Арсений (мужественный), Вероника (приносящая победу), Гавриил (сила Божья), Григорий (бодрствующий), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Мария (любимая, горькая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Прокл (славнейший), Симон (услышанный) и Федор (Божий дар) по православному церковному календарю, Христофор (чтящий Христа) и Яков (следующий по пятам) - по католическому.
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