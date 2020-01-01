Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest

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Гороскоп на 25 июля 2020:

Овен

День благоприятен для работы на перспективу, воплощение каких-то мечтаний и планов в жизнь, доверяйте своей интуиции и идите к глобальным целям.

Телец

Сегодня стоит отдохнуть, подвести итоги в каких-то небольших делах, запланировать приятное времяпрепровождение, больше уделять внимание себе и своему здоровью.

Близнецы

День благоприятен для личной жизни, свиданий, знакомств, улучшения ситуации в отношениях, старайтесь улучшать коммуникацию.

Рак

День благоприятен для развития, вовлечения партнёров в свои дела, продвижения перспективных дел, могут быть успехи в карьере и самореализации.

Лев

Сегодня что-то может разочаровывать, день благоприятен для ухода от проблемных дел, перемен в жизни, старайтесь исключать то, что вас печалит из жизни.

Дева

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День благоприятен для планов, размышлений, анализа разной информации, выбора пути в делах и саморазвитии.

Весы

Сегодня может ощущаться усталость, вы проделали большую работу в чем-то, и нужно отдохнуть, не перерабатывайте иначе многие дела зайдут в тупик.

Скорпион

День благоприятен для медленных и неспешных дел, бюрократии, контактов с государством, различных займов, важных договоров и покупок.

Стрелец

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Сегодня занимайтесь своим благосостоянием, накоплением денег, ресурсов, планированием важных покупок в будущем.

Козерог

Сегодня благоприятны контакты с разными людьми, особенно товарно-денежные, можно выгодно что-то купить, продать, договориться о чем-то важном.

Водолей

Сегодня что-то может вас расстраивать, вызвать переживания, стрессы, старайтесь сами себя не накручивать и не отравлять негативом.

Рыбы

День благоприятен для отдыха, восстановления силы и энергии, либо неспешных дел, старайтесь отдыхать от окружающих людей.

Ранее мы писали, чего нельзя делать 25 июля 2020.

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