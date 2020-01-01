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У кого именины 24 июля?

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Кто будет принимать поздравления с Днем ангела?
У кого именины 24 июля?
У кого именины 24 июля?
depositphotos.com

Пятница, 24 июля 2020 года, выдалась богатой на именинников и именинниц. Для кого стоит приготовить несколько добрых слов поздравления в этот день, расскажет Ivona.

Именины 24 июля 2020 года отмечают:

древнегреческое мужское имя. Предположительно происходит от названия исторической местности на Пелопоннесе, где занимались в основном скотоводством. Отсюда и значение имении - “житель Аркадии“ или “пастух“.

  • Елена

древнегреческое женское имя, образованное от имени бога Солнца Гелиоса. Означает “солнечный свет/луч“.

  • Евфимия

женское имя древнегреческого происхождения. Означает “благочестивая, священная“.

  • Илларион

мужское имя древнегреческого происхождения. Означает “тихий, веселый, радостный“.

мужское имя, от греческого Λέων - лев.

  • Никодим

мужское имя, имеет две версии происхождения и значения. Под одной Никодим - древнегреческое имя, тождественное с Николаем, и означает - побеждающий народ. По другой это - еврейское мужское имя, от נקדימון - переосмысление.

  • Ольга

женское имя, древнескандинавского происхождения. Означает “святая, священная“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 24 июля.

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Теги: именины, День ангела, имена для мальчиков, имена для девочек, имена для мальчика, имена для девочки
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Источник: ivona)bigmir.net

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