У кого именины 24 июля?
Пятница, 24 июля 2020 года, выдалась богатой на именинников и именинниц. Для кого стоит приготовить несколько добрых слов поздравления в этот день, расскажет Ivona.
Именины 24 июля 2020 года отмечают:
Читай также: Дизайн счастья: Как благоустроить дом по фэншуй?Аркадий
древнегреческое мужское имя. Предположительно происходит от названия исторической местности на Пелопоннесе, где занимались в основном скотоводством. Отсюда и значение имении - “житель Аркадии“ или “пастух“.
- Елена
древнегреческое женское имя, образованное от имени бога Солнца Гелиоса. Означает “солнечный свет/луч“.
- Евфимия
женское имя древнегреческого происхождения. Означает “благочестивая, священная“.
- Илларион
мужское имя древнегреческого происхождения. Означает “тихий, веселый, радостный“.
мужское имя, от греческого Λέων - лев.
- Никодим
мужское имя, имеет две версии происхождения и значения. Под одной Никодим - древнегреческое имя, тождественное с Николаем, и означает - побеждающий народ. По другой это - еврейское мужское имя, от נקדימון - переосмысление.
- Ольга
женское имя, древнескандинавского происхождения. Означает “святая, священная“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 24 июля.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил